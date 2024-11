Przyjechał radiowozem i nie potrafił go zaparkować. Pijany policjant na służbie

czytaj dalej

Gruzja zawiesza do 2028 roku rozmowy z Unią Europejską o członkostwie w tej organizacji - poinformował w gruziński premier Irakli Kobachidze. Ogłosił też, że rząd rezygnuje z unijnych grantów budżetowych do tego czasu. Parlament Europejski przyjął w czwartek niewiążącą rezolucję, w której wezwał do nałożenia sankcji przez Unię Europejską między innymi na gruzińskiego szefa rządu.