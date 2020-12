Profesor Simon już po szczepieniu. "Patrzycie, czy jeszcze nie umarłem, tak?"

Szczepionki przeciwko COVID-19 w niedzielę trafiły do szpitali węzłowych w całej Polsce. Jednym z nich jest Wojewódzki Szpital im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, gdzie od marca trwa walka z koronawirusem. Tu ordynatorem jednego z oddziałów zakaźnych jest wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Krzysztof Simon. I to właśnie on został - jako pierwszy w tej placówce - poddany szczepieniu przeciwko COVID-19. I choć szczepienia medyków we Wrocławiu ruszyły już w niedzielę przed południem, to zaszczepienie profesora jest oficjalnym, symbolicznym początkiem szczepień na Dolnym Śląsku.