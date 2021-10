W jednym szpitalu niemal wszyscy ratownicy przedstawili zwolnienia

Ratownicy medyczni z opolskich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i Szpitalu Wojewódzkim przystąpili do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Domagają się systemowych rozwiązań i podwyżek wynagrodzeń.

Od kilku miesięcy ratownicy medyczni w różnych częściach Polski protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom oraz złym warunkom pracy. Część z nich idzie na zwolnienia lekarskie, część w ramach protestu składa wypowiedzenia. Sytuacja jest dynamiczna - braki obsady są sygnalizowane co jakiś czas w różnych regionach.

Jak mówi Marcin Laskowski, przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Służby Zdrowia NZZ Solidarność, protest pracowników SOR-ów przy ul. Witosa i Katowickiej w Opolu trwa od 1 do 10 października. Jeśli nic się nie zmieni, druga tura strajku przewidziana jest na okres od 1 do 15 listopada.

Te same postulaty

- Liczymy, że rozmowy na szczeblu rządowym będą owocne i to wszystko się załagodzi. Przede wszystkim chcemy rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, tak jak teraz się wydarzyło, gdzie ratownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego otrzymali dodatek 30-procentowy do podstawy, a zapomniano o ratownikach SOR-ów i Izb Przyjęć. W całej Polsce. postulaty ratowników medycznych są niezmienne od pięciu lat - mówi Laskowski i wymienia: - Chodzi nam o ścieżkę kariery zawodowej, pozyskanie legitymacji funkcjonariusza publicznego i wiek emerytalny. Na pewno te rzeczy przyczynią się do uatrakcyjnienia zawodu ratownika medycznego - uważa związkowiec.