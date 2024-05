Mężczyzna zmarł po uderzeniu kamieniem w głowę. Zatrzymano kolegę ofiary

Tragiczne zdarzenia w gminie Podgórzyn koło Jeleniej Góry. Jak podała policja, dwaj mężczyźni pili razem alkohol, później się pokłócili i szarpali aż do momentu, kiedy jeden uderzył drugiego kamieniem w głowę. Skutek był śmiertelny.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia w jednej z miejscowości gminy Podgórzyn. Jak podaje jeleniogórska policja, tego dnia pokrzywdzony wracał do domu wraz ze swoim znajomym. Po drodze mężczyźni pili alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni, późnej szarpaniny i śmierci jednego z nich.