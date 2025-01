- Jest radośnie, bajkowo, kosmicznie - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członkini zarządu i dyrektorka do spraw medycznych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o atmosferze panującej podczas 33. Finału. Zapytana, jakie marzenie posłałby ze Światełkiem do Nieba, odpowiedziała: - Prosiłabym o spokój, o to, by nam nie przeszkadzać, byśmy mogli sobie dalej działać i robić te ważne i dobre rzeczy.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członkini zarządu i dyrektorka do spraw medycznych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żona Jerzego Owsiaka, mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 o atmosferze panującej podczas 33. Finału. - Jest radośnie, wesoło, bajkowo, kosmicznie. Ludzie się uśmiechają, jest ich coraz więcej - powiedziała. - Zmęczenia nie czujemy - podkreśliła.

Niedźwiedzka-Owsiak: to dało nam kopa do tego, żeby ten dzień wyglądał tak, jak wygląda

Została zapytana, czy 33. Finał WOŚP i przygotowanie do niego były trudniejszy ze względu na to, co działo się choćby w internecie.

- Przygotowania do Finału były w tym roku w ogóle trudne i złożyło się na to kilka rzeczy - odpowiedziała. Mówiła, że "biorąc pod uwagę fakt, że zbieramy coraz więcej pieniędzy, tak naprawdę mamy coraz więcej pracy, więc na bieżąco organizujemy konkursy ofert, w których kupujemy sprzęt".

- Kiedyś był to jeden, dwa konkursy rocznie, teraz jest ich po kilka, sześć, siedem, a nawet i więcej - zaznaczyła. Dodała, że "myśmy w ubiegłym roku, jeszcze w grudniu, tuż przed świętami, kupowali sprzęt dla pulmonologii".

- Następnie przyszła powódź, gdzie wiadomo, że natychmiast stanęliśmy gotowi do pomocy i to też nam zajęło mnóstwo czasu. I myślę, że chyba bezpośrednio z naszych takich częściowych rozliczeń powodzi, które przynajmniej w pewnych kręgach nie są zrozumiane właściwie, wygenerowało nam ten okropny, obrzydliwy, zorganizowany według nas, i traumatyczny hejt - mówiła.

Podkreśliła jednak, iż "biorąc pod uwagę to, że pracujemy w nie bardzo dużym, bo 70-osobowym zespole, gdzie nie jesteśmy korporacją, znamy się bardzo dobrze, wiemy, że możemy na siebie liczyć, wiemy kto, co może zrobić, kogo na co stać, to daje nam taką siłę do działania".

- Na końcu w tych trudnych chwilach, bo co tu dużo mówić, był moment taki, gdzie już nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, otrzymaliśmy naprawdę ogromne wsparcie od przyjaciół, znajomych, ale przede wszystkim od Polek, Polaków - tych, którzy są z nami, którzy są z nami dzisiaj, którzy z nami grają cały czas i za to bardzo dziękuję. Bo to naprawdę dało nam tę energię, dało nam tego kopa do tego, żeby dzisiejszy dzień wyglądał tak, jak wygląda - dodała.

"Robimy rzeczy bardzo potrzebne nam wszystkim"

Niedźwiedzka-Owsiak została też zapytana, jakie marzenie, prośbę dla WOŚP posłałaby ze Światełkiem do Nieba.

- Tak sobie myślę, że prosiłabym o spokój, o to, by nam nie przeszkadzać, byśmy mogli sobie dalej działać i robić te ważne i dobre rzeczy, bo ciągle uważam, że robimy rzeczy bardzo potrzebne nam wszystkim, Polakom. I chciałabym, żeby ta wojna polsko-polska w końcu się zakończyła, żebyśmy mogli spokojnie tutaj żyć, pracować i robić dobre rzeczy dla siebie i dla wszystkich wokół - odpowiedziała.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP - dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

33. Finał WOŚP odbywa się w niedzielę, 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana została w sobotę, 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

