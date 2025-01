WOŚP 2025 - kiedy Finał?

Cel 33. Finału WOŚP

Hasło 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to "Gramy na zdrowie!". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie hematologii i onkologii dziecięcej, a motywem przewodnim "bezpieczeństwo i zdrowie dzieci". - Jeżelibyśmy zebrali tyle, ile było w zeszłym roku, ponad 282 miliony złotych, to onkologia i hematologia byłyby zabezpieczone we wszystko to, co sobie wymarzyliśmy, co nam podali eksperci, co należałoby kupić - stwierdził Jerzy Owsiak, prezes WOŚP.