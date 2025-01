"Lekka, łatwa i przyjemna". Kajdanowicz i Piasecki zapraszają do wspólnej gry

Grzegorz Kajdanowicz, prowadzący "Fakty" TVN i "Fakty po Faktach" w TVN24 i Konrad Piasecki, prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" i "Kawę na ławę", zaproponowali zwycięzcy licytacji wspólną grę w padla. "Będzie to okazja do niezapomnianej rywalizacji, wymiany doświadczeń, a także do rozmów na tematy związane z mediami, sportem. A wszystko to w luźnej, przyjacielskiej atmosferze" - wyjaśniono w opisie aukcji.