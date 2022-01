Ryszard Brejza przekazał na licytację WOŚP wiewiórkę "ściganą przez CBA"

czytaj dalej

Wracając z treningu piłki nożnej, w mroźną sobotę Maks zatrzymał się przy kobiecie siedzącej na przystanku autobusowym w Jaworzu (woj. śląskie). Zaniepokoiły go jej przemoczone buty i opuszczona głowa. Pamiętał, że w takiej sytuacji trzeba osobą potrząsnąć i mówić do niej głośno. - Przechodziła tamtędy kobieta z pieskiem. Maks ją zagadnął, czy zna tę kobietę na przystanku. Odburknęła, że to pewnie pijana. Cieszę się, że nie poszedł jej drogą - mówi dyrektorka szkoły, do której chodzi chłopiec.