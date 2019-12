Zderzenie na rondzie. Jedno auto zapaliło się, cztery osoby są ranne

Według wstępnych ustaleń policjantów, kierowca bmw na rondzie wymusił pierwszeństwo i zderzył się z volkswagenem polo. Pierwszy samochód się zapalił. Cztery osoby trafiły do szpitala. Wśród poszkodowanych jest dwoje nastolatków.

Samochody zderzyły się w sobotę około godziny 22. na rondzie przy ulicy Kilińskiego w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie).

- Kierujący bmw uderzył w volkswagena polo. Cztery osoby trafiły do szpitala. Jedna osoba ze złamaniem kości twarzoczaszki została przewieziona do szpitala w Białymstoku, trzy pozostałe trafiły do szpitala w Ełku - przekazała starsza sierżant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Miejsce zdarzenia i uszkodzone samochody zabezpieczali strażacy. Poszkodowanym udzielili pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetek.

Samochód w płomieniach

- Po dotarciu pierwszych zastępów okazało się, że bmw w wyniku zderzenia zapaliło się, ale dzięki szybkiej reakcji jednego ze świadków ugaszono ogień. Wśród osób poszkodowanych są 14-letnia dziewczyna i 17-latek - poinformował starszy kapitan Jarosław Pieszko, rzecznik prasowy ełckich strażaków.

Okoliczności zdarzenia badają policjanci z Ełku.

- Według wstępnych ustaleń policji, kierowca bmw wymusił pierwszeństwo. Volkswagen był już na rondzie. Po zderzeniu polo kilka razy obróciło się wokół własnej osi - dodała policjantka.

Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu wypadku i analizują zgromadzony materiał dowodowy.