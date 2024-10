Leżał przy jezdni i trząsł się z zimna

Zwracajmy baczniejszą uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem. Reagujmy, widząc kogoś śpiącego na ławce, w wiacie śmietnikowej, czy poruszającego się po ulicy w stroju nieadekwatnym do panującej temperatury. Możesz uratować komuś życie. Wystarczy zgłosić taką sytuację na numer straży miejskiej 986, a jeśli osoba taka ewidentnie potrzebuje pomocy medycznej - zadzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112. Jeśli to możliwe i bezpieczne, najlepiej poczekać przy potrzebującym pomocy na przyjazd wezwanych służb. Osobę z zanikami pamięci czy zagubioną należy poinformować, że pomoc została wezwana, uspokoić i - w miarę możliwości - zadbać, by nie oddalała się z miejsca zgłoszenia.