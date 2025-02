Chciała się zameldować. Okazało się, że jej PESEL nie istnieje

39-latka posłużyła się podrobionym dokumentem Źródło: Policja Żoliborz

Kilka dni temu przyjechała do Polski z Niemiec, wynajęła mieszkanie i chciała się zameldować na pobyt czasowy. Okazało się, że jej PESEL nie istnieje, a karta pobytu jest podrobiona.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz zatrzymali 39-letnią obywatelkę Nigerii, która posłużyła się sfałszowaną kartą pobytu.

- Kobieta przyjechała do Polski z Niemiec kilka dni temu i wynajęła mieszkanie. Następnie, z właścicielką lokalu, udała się do Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz, aby zameldować się na pobyt czasowy. Podczas weryfikacji dokumentów urzędniczka zauważyła nieprawidłowości w przedłożonej karcie pobytu. Dokument okazał się podrobiony, a widniejący w nim numer PESEL nie był przypisany do żadnej osoby. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa poinformowano policję - przekazuje podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej komendy.

Zarzuty dla Nigeryjki

Policjanci zatrzymali obywatelkę Nigerii. Usłyszała zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.



Do Straży Granicznej trafił natomiast wniosek o zobowiązanie Nigeryjki do wyjazdu z Polski do kraju pochodzenia.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.