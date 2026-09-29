Żoliborz Podziemia metra z nową funkcją. "W przyszłym roku wejdziemy z pracami" Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski o projekcie "Podziemna tarcza" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

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Na trzech stacjach bemowskiego odcinka linii metra M2 trwają prace wykończeniowe. Równolegle po na torach testowo zaczęły jeździć pociągi. W poniedziałek jednym z nich mieli okazje przejechać się dziennikarze.

Program "Podziemna tarcza"

Podczas spotkania z władzami Warszawy padały pytania nie tylko o finalizowaną inwestycję na Bemowie. W rozmowach przewinęła się kwestia bezpieczeństwa i wykorzystania podziemnej kolejki jako miejsca schronienia w sytuacji konfliktu zbrojnego.

- Wspólnie z prezesem Metra Warszawskiego pracujemy nad wykorzystaniem pustek technologicznych, tak żeby posadowić tam miejsca ukrycia - powiedział Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy.

Pod koniec ubiegłego roku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiadał realizację programu "Podziemna tarcza". Przekazał, że tzw. pustki technologiczne w obrębie metra będą wykorzystywane m.in. jako magazyny niezbędne w sytuacjach kryzysowych, na przykład łóżek polowych, wody pitnej czy koców.

Niewykorzystana przestrzeń pod Placem Wilsona

Jednym z takich niezagospodarowanych miejsc jest pustka technologiczna nad stacją Plac Wilsona. Od wielu lat planowany był w tym miejscu parking na około 200 pojazdów. Pierwotnie miał go wybudować wykonawca pierwszej linii metra, ale ówczesne władze miasta zrezygnowały z tej części inwestycji ze względu na koszty. Przez blisko dwie dekady pomysł wracał i upadał jeszcze kilkukrotnie.

Obecnie, aby dostać się na teren pustki, trzeba przejść przez komorę wentylacyjną. Samo pomieszczenie przypomina bunkier. Na surowych, betonowych ścianach wiszą tylko lampy.

W marcu tego roku, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Warszawy, obiekt trafił na listę 28 budowli ochronnych. Na jakim etapie jest jego przygotowanie? - W tej chwili prowadzone są ekspertyzy. Zakładamy, że w przyszłym roku wejdziemy tam z pracami budowlanymi. Mocno się do tego przygotowujemy - zapewnił w poniedziałek Tomasz Mencina.

Przystosowanie obiektu do roli budowli ochronnej ma nadzorować Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji.

Schronienie na parkingu przy stacji Centrum

Jak wynika z marcowego zarządzenia w warszawskim metrze status budowli ochronnej ma jeszcze stacja Centrum, a dokładniej rzecz ujmując podziemny, dwupoziomowy parking podziemny na 266 pojazdów znajdujący się na północ od niej, od strony placu Defilad.

We wrześniu przyszłego roku kończy się długoletnia dzierżawa tego obiektu. W tym wypadku przekształcenie przestrzeni w miejsce schronienia nie musi oznaczać końca funkcji parkingowej. "Przewiduje się, że będzie to obiekt tak zwanego podwójnego przeznaczenia" - poinformowała nas w lipcu rzeczniczka metra.

Na liście obiektów z prezydenckiego zarządzenia znalazły się również kondygnacje podziemne niektórych szkół i szpitali.