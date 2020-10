Rafał Trzaskowski skomentował wyrok TK. "Nieprawdopodobny cynizm władzy i tchórzostwo"

Tłum protestował m.in. przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego czy przed siedzibą PiS. Protestujący ostatecznie starli się z policjantami w okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Zablokowana była m.in. ulica Mickiewicza, gdzie policyjny kordon próbował rozbić zbierający się tłum. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, bilans nocnego protestu to: 35 mandatów karnych, 89 wniosków do sądu, ponad 200 notatek do sanepidu, 15 osób zatrzymanych, z czego 14 wciąż przebywa na komendzie.

Trzaskowski: decyzje, które chcą stworzyć piekło dla kobiet

Odniósł się także do słów rzecznika stołecznej policji Sylwestra Marczaka, który na porannej konferencji mówił o środkach przymusu bezpośredniego użytych wobec protestujących w nocy osób. Według rzecznika, policjanci mieli do czynienia z osobami agresywnymi, a w stronę funkcjonariuszy leciały kamienie. Marczak dodał, że zmuszeni byli użyć gazu i siły. Ocenił także, że było to działanie adekwatne.

"Jest mi wstyd za to, co się działo na ulicach Warszawy"

- To jest coś nieprawdopodobnego. Te obrazki bardzo nas wszystkich bulwersują. Ja przecież współpracuję na co dzień ze stołeczną policją i ta współpraca się dobrze układa. Natomiast tutaj jest mi po prostu wstyd za to, co się działo na ulicach Warszawy. Apeluję do policji, żeby się zachowywała w inny sposób. Policja jest po to, żeby chronić i pomagać i to nie tylko chronić Jarosława Kaczyńskiego i jego prywatny dom, tylko chronić Polki w tak trudnej sytuacji, bo ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest po prostu haniebna i nie dziwię się, że wywołuje tak olbrzymie emocje