Żoliborz Wydobyli go podczas remontu kina. Pamięta Powstanie Warszawskie Oprac. Katarzyna Kędra |

Można już podziwiać potężny silnik wydobyty podczas prac w Kinie Tęcza Źródło wideo: MWKZ Źródło zdj. gł.: MWKZ

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Podczas przebudowy Kina Tęcza na Żoliborzu robotnicy natrafili na nietypowe znalezisko: potężny silnik spalinowy marki MAN, pochodzący najprawdopodobniej z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. O sprawie informowaliśmy w lutym.

"Wszystko wskazuje na to, że pierwotnie napędzał prądnicę i służył do produkcji energii elektrycznej" - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zabytek zostanie na miejscu

Silnik został oczyszczony i zakonserwowany. MWKZ przyznał, że od początku trwały rozmowy o jego dalszych losach, w tym z Narodowym Muzeum Techniki.

"Z inicjatywą wyszedł jednak zarządca terenu, WSM Żoliborz, proponując, by zabytek pozostał w miejscu odnalezienia, ale już na powierzchni, jako ważny ślad historii tego miejsca. Pod koniec stycznia wydobyto go przy pomocy dźwigów i przekazano pod opiekę Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz" - zaznaczył konserwator.

Dziś ten cud techniki XX wieku stanął przed budynkiem Spółdzielni przy ulicy Próchnika 6, a odwiedzający Kino Tęcza mogą go podziwiać z bliska.

Zabytkowy silnik można już obejrzeć z bliska Zabytkowy silnik można już obrzjecz z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowi silnik można już obejrzeć z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowi silnik można już obejrzeć z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowy silnik można już obrzjecz z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowi silnik można już obejrzeć z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowi silnik można już obejrzeć z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowy silnik można już obrzjecz z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ Zabytkowy silnik można już obrzjecz z bliska Źródło zdjęcia: MWKZ

Historia kotłowni WSM

MKWZ przypomniał też historię tego miejsca. Kotłownię WSM przy ulicy Suzina 4 wzniesiono w 1929 roku jako część VI kolonii. Wysoki komin miał spiralne schody i platformę widokową. W latach 30. po modernizacji w budynku zrobiło się dużo wolnej przestrzeni, więc zaadaptowano go na salę teatralno-koncertową. Działał tu Teatr im. Stefana Żeromskiego pod kierunkiem Ireny Solskiej, a wnętrza zaprojektował Szymon Syrkus. Po wojnie w północnej części zadomowiło się kino "Tęcza".

"W czasie okupacji kotłownia służyła jako tajny magazyn broni. To właśnie w jej pobliżu 1 sierpnia 1944 roku, około godz. 13.30-13.50, a więc ponad trzy godziny przed godziną 'W', padły pierwsze strzały Powstania Warszawskiego. Silnik jest świadectwem czasów, gdy ten budynek tętnił życiem technicznym, a później kulturalnym. To dowód na to, że historia potrafi czekać pod ziemią, aż ktoś ją odkryje" - ocenił na koniec konserwator.

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Otwarcie kina po remoncie

Kino Tęcza wraca na kulturalną mapę Warszawy. Ratusz podjął decyzję, że stanie się siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Władze miasta przeznaczyły na remont i modernizacje kina prawie 33 miliony złotych. W inwestycję zaangażowało się również województwo mazowieckie.

Po trzyletnim remoncie budynek na Żoliborzu znów będzie pełnił swoją pierwotną funkcję. Zaprezentowano już program otwarcia.

Uroczyste otwarcie potrwa trzy dni. Program rozpoczyna się w sobotę (28 listopada) o godz. 10.30 od poranku dla dzieci, podczas którego pokazany będzie film "Chłopiec na końcu świata" reż. Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska. O godz. 12.30 wyświetlony zostanie film "Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa. Od godz. 15 będzie można oglądać wystawę "Wajda Generation", a o godz. 16.15 wyświetlony zostanie film dokumentalny o Andrzeju Wajdzie "Śniłem tylko przyszłość" reż. Joanna Rożen-Wojciechowska. Po filmie odbędzie się spotkanie z twórcami tego obrazu. O godz. 19 pokazany zostanie film "Orlando" reż. Sally Potter. Gościem tego pokazu będzie Tilda Swinton.