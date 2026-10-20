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Żoliborz

Kino Tęcza wraca po remoncie. Jest data ponownego otwarcia

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Kino Tęcza wraca po modernizacji
Niezwykłe znalezisko w Kinie Tęcza
Źródło wideo: Paweł Arczewski, Kino Tęcza
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Po latach przerwy Kino Tęcza ponownie otworzy drzwi dla publiczności. Prace modernizacyjne rozpoczęły się we wrześniu 2024 roku i zakończyły w lipcu 2026 roku. Po długich przygotowaniach otwarcie zaplanowano na andrzejkowy weekend, 28-29 listopada.

Jednym z głównych założeń architektów było zachowanie modernistycznego charakteru budynku przy jednoczesnym otwarciu jego wnętrza na światło i przestrzeń.

"Projekt wymagał połączenia szacunku dla architektonicznego dziedzictwa z rozwiązaniami, które umożliwią prowadzenie kina studyjnego, wydarzeń edukacyjnych, spotkań i działań skierowanych do lokalnej społeczności" - wyjaśnił ratusz. 

Przekazał, że zmiany objęły między innymi układ komunikacyjny i schody, a szeroki świetlik dachowy pozwala wprowadzić do wnętrza więcej naturalnego światła, a foyer i kawiarnia od strony ulicy mają tworzyć przestrzeń dostępną i ośmielać przechodniów do wejścia.

Nowa sala z ekranem wysokiej jakości

Nowa sala kinowa pomieści 145 widzów. Wyposażono ją w system projekcji cyfrowej 4K, ekran wysokiej jakości oraz system dźwięku Dolby Atmos. Jednocześnie Tęcza zachowuje możliwość projekcji z taśmy 35 mm.

W kabinie projekcyjnej stanął projektor VICTORIA włoskiej firmy Cinemeccanica. "To urządzenie ma szczególne znaczenie dla kinowej tożsamości tego miejsca: po zakończeniu produkcji tej serii producent zdecydował się wznowić linię, by przygotować jeszcze dwa egzemplarze na zamówienie dla kina Tęcza" - zaznaczył magistrat. 

Kino Tęcza będzie prowadzone przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Jego działalność obejmie pokazy filmowe, spotkania z twórcami, wydarzenia kulturalne i społeczne oraz edukację filmową, a także warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Nowa infrastruktura daje możliwość organizowania debat, spotkań, kameralnych wydarzeń muzycznych i transmisji. Na Suzina przeniesie się także Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC, organizowany przez CKF. 

W andrzejkowy weekend, CKF zaprosi publiczność do wspólnego świętowania powrotu kina Tęcza, informacje o programie będą publikowane na stronie kina Tęcza oraz w kanałach społecznościowych CFK i kina.

Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Wcześniej była tu kotłownia

Budynek przy ulicy Suzina powstał w 1929 roku jako kotłownia centralnego ogrzewania osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Już w 1933 roku spółdzielcy urządzili w dawnej kotłowni salę teatralną. Rok później rozpoczęły się tam regularne seanse filmowe.

Tęcza służyła kolejnym pokoleniom widzów, a jej neon na trwałe wpisał się w krajobraz Żoliborza. Wśród bywalców kina byli także Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz-Wajda, którzy mieszkali w okolicy i chętnie zaglądali na Suzina. Kino działało do 1989 roku, a w latach dziewięćdziesiątych budynek zyskał nową funkcję dzięki działalności artystów Akademii Ruchu.

Później budynek popadł w ruinę, aż do rozpoczęcia modernizacji w 2024 roku. 

Źródło: PAP
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Tagi:
kulturaKinoHistoria Warszawy
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