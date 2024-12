31-latek odpowie za wymuszenie rozbójnicze Źródło: Policja Wola Warszawa

Mieszkaniec warszawskiej Woli zgłosił policji, że nieznany mu mężczyzna od kilku dni wysyła do niego wiadomości tekstowe oraz dzwoni i grozi mu pobiciem lub pozbawieniem życia. Miał również otrzymywać informacje, że zostanie nagrany film i opublikowany w sieci z pobicia. Szantażysta żądał pięciu tysięcy dolarów.

- Policjanci zajęli się ustaleniem i wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy. Do działań włączyli się również operacyjni. Czynności operacyjne, jak i gromadzony jednocześnie materiał dowodowy doprowadziły do ustalenia tożsamości mężczyzny. Do zatrzymania doszło na warszawskiej Woli, gdzie 31-latek wynajmował mieszkanie. Tam podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki - przekazuje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.