Wola Tory i bruk pod asfaltem. Remont Żelaznej odsłonił ślady dawnej Warszawy Dariusz Gałązka |

Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Remont ulicy Grzybowskiej trwa od września ubiegłego roku. Od początku prac drogowcy zmagają się z historią tej ulicy. Wiosną tego roku przyznawali, że termin zakończenia przebudowy może być zagrożony, bo niemal na każdym metrze wykopują kolejne artefakty. Natknęli się między innymi na dawny bruk, torowisko tramwajowe czy stary kanał technologiczny.

Sporym problemem są też tkwiące pod ziemią pozostałości z czasów drugiej wojny światowej. Tylko w sierpniu na Grzybowską saperzy musieli przyjeżdżać kilkukrotnie. Wywieźli stąd w sumie 160 pocisków.

Torowisko i bruk odkryte na Żelaznej

Gruntowną przebudową objęte są też fragmenty ulic poprzecznych do Grzybowskiej. Drogowcy pracują też m.in. na skrzyżowaniu z Żelazną. Podczas prac w ciągu tej ulicy ukazały się torowisko tramwajowe oraz historyczny bruk.

Dawna trasa tramwajowa w ciągu ulicy Żelaznej była jedną z ważniejszych w stolicy. Przed wojną tramwaje kursowały na odcinku Leszno (obecnie Aleja "Solidarności") - Złota. Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej uruchomiono krótki odcinek między Alejami Jerozolimskimi a Chłodną. Natomiast w 1948 roku otwarto trasę od Leszna do Alej Jerozolimskich.

W latach 50. był to bardzo intensywnie wykorzystywany odcinek - kursowało tam nawet pięć linii. Tramwaje z ulicy Żelaznej bezpowrotnie zniknęły 30 czerwca 1968 roku. Torowisko zlikwidowano dopiero w latach 70. Teraz okazało się, że jego spore fragmenty zachowały się pod warstwą asfaltu.

Historyczne zdjęcia Grzybowskiej Żelazna, widok od strony Prostej, kwiecień 1965 r. Źródło zdjęcia: NAC Ulica Żelazna, 1967 r. Źródło zdjęcia: NAC Żelazna 65, w rejonie skrzyżowania z Grzybowską, lipiec 1972 r. Źródło zdjęcia: NAC

Co się stanie z odkopanymi reliktami?

Historyczny bruk oraz torowisko są usuwane przez ciężki sprzęt. Nie zawsze jednak podczas remontów prowadzonych w Warszawie, ślady dawnego miasta wydobywane spod warstw asfaltu były całkowicie usuwane. Przykładem może być Plac Trzech Krzyży, gdzie zachowano i wyeksponowano fragment torów tramwajowych.

Nieużywane torowisko ostało się także na długich fragmentach Chłodnej.

Jak będzie w przypadku ulicy Żelaznej? - Bruk odkryty w trakcie prac na Żelaznej zostanie zinwentaryzowany, a stosowny raport zostanie przekazany do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków - przekazała Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Poinformowała, że w ramach przebudowy Grzybowskiej przewidziano wyeksponowanie fragmentu dawnego torowiska tramwajowego na odcinku między ulicami Przyokopową i Karolkową.

Kompleksowy remont ulicy Grzybowskiej ma według aktualnego harmonogramu zakończyć się wiosną przyszłego roku.

Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl