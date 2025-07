Ulica Grzybowska w Warszawie będzie przebudowana Źródło: UM Warszawa

Prace wykona firma Strabag Sp. z o.o. i ma na nie 21 miesięcy. Koszt robót to 50,8 miliona złotych.

Ulica Grzybowska zostanie rozbudowana na odcinku o długości około 1,5 kilometra – od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej.

Ulica Grzybowska przed przebudową Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Jezdnie chodniki i ścieżki rowerowe

Od ul. Towarowej do al. Jana Pawła na ul. Grzybowskiej będą dwie jezdnie po jednym pasie ruchu, a w rejonie skrzyżowań dodatkowe pasy do skrętu. Od ul. Towarowej do ul. Karolkowej ulica będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

"Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki, które poprawią komfort pieszych, a także ułatwią poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Rowerzyści skorzystają z wydzielonych dróg dla rowerów lub wyznaczonych na jezdni pasów rowerowych" - wyjaśniła rzeczniczka SZRM Agata Choińska-Ostrowska.

Przebudowane zostaną także przystanki i miejsca parkingowe.

Przybędzie zieleni

Wzdłuż ulicy Grzybowskiej zostaną założone zieleńce z drzewami, krzewami, bylinami i trawami.

Posadzonych zostanie ponad 100 drzew – głównie klonów polnych – i kilkadziesiąt drzewo-krzewów świdośliwy drzewiastej "Robin Hill". Wśród 13 tysięcy krzewów, które pojawią się wzdłuż drogi, będą róże, porzeczki alpejskie i trzmieliny.

Agata Choińska-Ostrowska dodała, że zakres zaplanowanych prac obejmuje również przebudowę znajdujących się w drodze sieci: wodociągowej, cieplnej a także urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej