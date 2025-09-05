Logo TVN Warszawa
Wola

Frezowanie w dwóch dzielnicach. Wyznaczono objazdy

W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Frezowanie ulicy Czerniakowskiej i utrudnienia
Źródło: Olek Klekocki / tvnwarszawa.pl
W weekend drogowcy przeprowadzą frezowanie w dwóch dzielnicach. Nową nawierzchnię zyska fragment ulicy Ciszewskiego na Ursynowie oraz Obozowej na Woli. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Innymi trasami pojadą też autobusy.

Drogowcy swoje prace na Ursynowie rozpoczęli w piątek, 5 września, o godzinie 11. Remontowana jezdnia ulicy Ciszewskiego w stronę Roentgena została zamknięta od skrzyżowania z aleją Rodowicza "Anody" i Rosoła do przejścia dla pieszych przed aleją Komisji Edukacji Narodowej.

Dla kierowców wytyczono objazdy. Prowadzą ulicami: Rosoła, Gandhi i aleją Komisji Edukacji Narodowej.

Z ulicy Cynamonowej na Ciszewskiego będzie można wyjechać tylko w prawo, w stronę Nowoursynowskiej .Połączenie z Ciszewskiego stracą wyjazdy z dróg wewnętrznych i osiedlowych parkingów łączących się z remontowanym odcinkiem.

Frezowanie jezdni ulicy Ciszewskiego
Frezowanie jezdni ulicy Ciszewskiego
Źródło: Infoulice Warszawa

Zmienionymi trasami będą kursowały autobusy linii 192 i 193 – odpowiednio w stronę pętli Ursynów Płn. i Kujawiaka – oraz nocnej N37 w kierunku Dworca Centralnego.

Roboty na Ciszewskiego zakończą się w poniedziałek, 8 września, o godzinie 5.

Obozowa w stronę alei Prymasa Tysiąclecia

Wyremontowane zostaną również kolejne odcinki Obozowej. W piątek, 5 września, około godziny 22 drogowcy zamkną przejazd jezdnią w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia, przy skrzyżowaniu z ulicą Księcia Janusza. Wyremontują odcinek za ulicę Deotymy.

Zostaną wyznaczone objazdy. Z ulicy Dywizjonu 303 poprowadzą ulicą Księcia Janusza do Górczewskiej, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia do Obozowej. Podobny objazd poprowadzi w drugą stronę. Kierowcy z Bemowa będą mogli ominąć utrudnienia również ulicami: Powstańców Śląskich, Górczewską do alei Prymasa Tysiąclecia.

Połączenia z Obozową stracą ulice Ciołka i Deotymy, a także wyjazdy z osiedli położonych bezpośrednio przy remontowanym odcinku. Z Dahlberga i Dalibora na Obozową będzie można wyjechać tylko w prawo, w kierunku Bemowa Jadący ulicą Księcia Janusza na skrzyżowaniach z Siedzikówny "Inki", Traktorzystki i Brożka będą mieli pierwszeństwo przejazdu.

Frezowanie ulicy Obozowej na jezdni w stronę alei Prymasa Tysiąclecia
Frezowanie ulicy Obozowej na jezdni w stronę alei Prymasa Tysiąclecia
Źródło: Infoulice Warszawa

Samochody pozostawione na remontowanym odcinku będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela. Utrudnienia czekają też pieszych. Przejścia przez jezdnie Obozowej będą dostępne w czasie przerw w pracach.

Inaczej pojadą też autobusy. Linie 129 i 249 zmienią trasy w obydwu kierunkach – w stronę pętli Koło pojadą ulicą Ciołka, a do pętli PKP Ursus i Jana Heweliusza przez: Księcia Janusza, Newelską i Ciołka. Objazdem ulicami Księcia Janusza i Newelską w obie będą kursowały autobusy linii 184 i 197. Tylko w jednym kierunku, w stronę stacji metra Księcia Janusza, trasę zmienią autobusy linii 201 – pojadą ulicą Księcia Janusza i Górczewską.

Te prace potrwają do poniedziałku, 8 września, do około godziny 4.

Obozowa w stronę Bemowa

Z kolei w środę, 10 września, o godzinie 6 drogowcy rozpoczną remont jezdni Obozowej w kierunku Bemowa – od Długomiła do Dahlberga. Jezdnia zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z Magistracką i Długomiła. Skrzyżowanie z Dahlberga pozostanie przejezdne.

Frezowanie ulicy Obozowej na jezdni w stronę Bemowa
Frezowanie ulicy Obozowej na jezdni w stronę Bemowa
Źródło: Infoulice Warszawa

Jezdnia Obozowej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Magistracką i Długomiła. Zamknięte zostaną także wyjazdy z osiedli wychodzące bezpośrednio na remontowany odcinek ulicy. Skrzyżowanie z Dahlberga pozostanie przejezdne.

Utrudnienia będzie można ominąć: aleją Prymasa Tysiąclecia, Górczewską i Deotymy. Takim objazdem, w kierunku Lazurowej i Osiedla Górczewską, pojadą też autobusy linii nocnych N45 i N95.

Drogowcy planują skończyć te prace w czwartek, 11 września, do końca dnia.

pc

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Remonty i utrudnienia w Warszawie
