Policja: pokłóciły się o telefon, jedna uderzyła drugą młotkiem w głowę

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie o kobiecie rannej w głowę. Na miejscu były już karetka pogotowia i załoga udzielająca pomocy. Ze wstępnych informacji wynikało, że kobieta była w mieszkaniu znajomego. Była tam też inna kobieta. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki o telefon komórkowy. Jak podała wolska policja, kiedy sprawa była wyjaśniana, 31-latka chwyciła za młotek i uderzyła nim w głowę pokrzywdzonej. Zraniona kobieta uciekła przed blok, aby wezwać pomoc.

- Policjanci ustalili, gdzie może przebywać podejrzana o ten czyn. Szybko namierzyli lokal w którym była. 31-latka została zatrzymana i doprowadzona do komendy. Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu - przekazała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji.