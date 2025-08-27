Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym mocno przygląda się prokurator

Kluczowe fakty:

Już wiosną mieszkańcy jednego z bloków spółdzielni "Koło" skarżyli się na deweloperkę, która powstaje blisko ich balkonów. Część z nich martwi się, że nowy budynek zabierze im światło.

Projekt dewelopera specjalizującego się w dogęszczaniu osiedli jest zgodny z przepisami. Inwestor dostał zgodę na budowę. Choć do planu projektowanego pół wieku temu osiedla zupełnie nie pasuje. W czasach PRL nie trzeba było liczyć się tak mocno z cenami gruntu, więc pomiędzy budynkami projektowano duże przestrzenie zielone pełne placów zabaw, ławek, chodników i małej infrastruktury. A każde mieszkanie - zgodnie z ideami modernizmu - miało mieć jak najlepszy dostęp do światła.