Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym mocno przygląda się prokurator

|
Nowy blok powstaje w bliskim odległości starego
Inwestycja powstaje tuż obok PRL-owskiego bloku
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Spółdzielnia sprzedała deweloperowi działkę w pobliżu stacji metra Księcia Janusza. Teraz w bliskiej odległości kilkudziesięcioletniego bloku, buduje się nowy. Teoretycznie nie było się do czego przyczepić, ale prokuratura zaczęła przyglądać się działalności poprzedniego zarządu spółdzielni. Okazało się, że zostawił po sobie milionowe długi i serię bardzo dziwnych transakcji.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Już wiosną mieszkańcy jednego z bloków spółdzielni "Koło" skarżyli się na deweloperkę, która powstaje blisko ich balkonów. Część z nich martwi się, że nowy budynek zabierze im światło.
  • Projekt dewelopera specjalizującego się w dogęszczaniu osiedli jest zgodny z przepisami. Inwestor dostał zgodę na budowę. Choć do planu projektowanego pół wieku temu osiedla zupełnie nie pasuje. W czasach PRL nie trzeba było liczyć się tak mocno z cenami gruntu, więc pomiędzy budynkami projektowano duże przestrzenie zielone pełne placów zabaw, ławek, chodników i małej infrastruktury. A każde mieszkanie - zgodnie z ideami modernizmu - miało mieć jak najlepszy dostęp do światła.
  • Gdy drążymy historię sprzedaży działki należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej "Koło", okazuje się, że za transakcję odpowiada poprzedni zarząd. Jego skład się już zmienił, ale wielomilionowe długi zostały. Sprawą nieprawidłowości zajmuje się już prokuratura. Płacić będą za to mieszkańcy. Nowy zarząd, by zażegnać finansowe kłopoty, będzie musiał prawdopodobnie podnieść czynsze. A to okolica, którą zamieszkują w większości emeryci.

Nowy blok wyrasta u zbiegu ulic Księcia Janusza i Newelskiej. Już w kwietniu informowaliśmy, że inwestycja wywołuje spore kontrowersje. Budowa ruszyła mimo niezadowolenia mieszkańców. Znajduje się bardzo blisko balkonów bloku, który powstał kilkadziesiąt lat temu, w najwęższym miejscu obiekty dzieli nieco ponad 13 metrów. Zgodnie z przepisami mogło być jeszcze mniej - nawet 8 metrów. Nowy blok powstaje na miejscu starego parkingu.

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały
Nocna sprzedaż alkoholu
Dwie dzielnice chcą nocnej prohibicji
Śródmieście
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę
Śródmieście
Rekordowo niski stan Wisły
Wisła z rekordowo niskim stanem. Będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?
Śródmieście
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Zginęło pięć osób. Nowe informacje prokuratury po katastrofie na S2
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Warszawie? Do ratusza trafiła petycja
Mokotów
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
Policja zatrzymała 13-latka. Jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
Bielany
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
Bemowo
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
Bielany
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w mieszkaniu na Sadybie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Mokotów
Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Sąd skazał jedną z opiekunek
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
Białołęka
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Ekspert: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
Wawer
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
Żoliborz
2112_ESP-65
W wypadku awionetki zginął młody polski lekkoatleta
EUROSPORT
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
Praga Północ
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
Mokotów
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Po rzece zostało tylko błoto
Wilanów
Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności
Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę
Praga Północ
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
Śródmieście
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki