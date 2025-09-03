Logo TVN Warszawa
Wola

Z kradzieży perfum uczynił stałe źródło dochodu

21-latek został zatrzymany
Coraz więcej drobnych kradzieży w sklepach
Źródło: TVN24
Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże perfum dokonywane w Warszawie i okolicach. 21-latek usłyszał 24 zarzuty. Trafił do aresztu.

Nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, wyjaśniła, że łupem sprawcy padały drogie perfumy, których wartość często przekraczała kilka tysięcy złotych.

- Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu ustalili, że ten sam sprawca ma związek z innymi kradzieżami na terenie Warszawy, ale również na terenie ościennych powiatów. Przeprowadzili w tych sprawach analizę, zabezpieczyli monitoring na, którym rozpoznali mężczyznę podejrzanego o kradzieże - wyjaśniła Sulowska.

Wkrótce po tym zatrzymali 21-latka. - Jak się okazało młody mężczyzna z kradzieży uczynił sobie stałe źródło utrzymania. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał 24 zarzuty karne dotyczące kradzieży. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego - wskazała Marta Sulowska.

Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia.

21-latek został zatrzymany
21-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa IV

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
