Z kradzieży perfum uczynił stałe źródło dochodu

Coraz więcej drobnych kradzieży w sklepach Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, wyjaśniła, że łupem sprawcy padały drogie perfumy, których wartość często przekraczała kilka tysięcy złotych.

- Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu ustalili, że ten sam sprawca ma związek z innymi kradzieżami na terenie Warszawy, ale również na terenie ościennych powiatów. Przeprowadzili w tych sprawach analizę, zabezpieczyli monitoring na, którym rozpoznali mężczyznę podejrzanego o kradzieże - wyjaśniła Sulowska.

Wkrótce po tym zatrzymali 21-latka. - Jak się okazało młody mężczyzna z kradzieży uczynił sobie stałe źródło utrzymania. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał 24 zarzuty karne dotyczące kradzieży. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego - wskazała Marta Sulowska.

Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia.

21-latek został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa IV