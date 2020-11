Akcja strażaków we Włochach. "Jedna osoba zatruła się tlenkiem węgla"

W Starych Włochach jedna osoba zatruła się tlenkiem węgla i trafiła do szpitala - przekazali strażacy. Na miejscu pracowało też pogotowie gazowe.

Jak wskazał reporter tvnwarszawa.pl, do zdarzenia doszło we wtorek przed południem w budynku przy ulicy Dziupli. Dowiedział się, że jedna osoba została zabrana do szpitala, a oprócz strażaków interweniowało pogotowie gazowe.