Włochy Zaproponowała zakup podróbki. Trafiła na policjanta Oprac. Alicja Glinianowicz |

Targowisko na Modlińskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

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Policjanci prowadzili działania na bazarze przy Bakalarskiej. W polu ich zainteresowań był handel podrobionymi ubraniami.

"Podczas obserwacji stoiska kobieta zaoferowała jednemu z policjantów zakup bluzy oznaczonej znakiem towarowym znanej marki, proponując promocyjną cenę 80 złotych" - przedstawiła sytuację asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Oferowała na stoisku podrobione ubrania

Mundurowi poinformowali kobietę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. W trakcie kontroli funkcjonariusze odkryli, że 48-latka oferuje na stoisku odzieżowe podróbki.

Kobieta została zatrzymana, a stoisko przeszukane. Policjanci natknęli się tam na podrobioną odzież znanych światowych marek. Cały asortyment trafił w ręce policji jako dowód w sprawie.

Zatrzymana trafiła na komendę. Zgodnie z polskimi prawem za handel podróbkami, o ile proceder jest stałym źródłem dochodu, można trafić do więzienia nawet na pięć lat.