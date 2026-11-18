Zaproponowała zakup podróbki. Trafiła na policjanta
Policjanci prowadzili działania na bazarze przy Bakalarskiej. W polu ich zainteresowań był handel podrobionymi ubraniami.
"Podczas obserwacji stoiska kobieta zaoferowała jednemu z policjantów zakup bluzy oznaczonej znakiem towarowym znanej marki, proponując promocyjną cenę 80 złotych" - przedstawiła sytuację asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.
Oferowała na stoisku podrobione ubrania
Mundurowi poinformowali kobietę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. W trakcie kontroli funkcjonariusze odkryli, że 48-latka oferuje na stoisku odzieżowe podróbki.
Kobieta została zatrzymana, a stoisko przeszukane. Policjanci natknęli się tam na podrobioną odzież znanych światowych marek. Cały asortyment trafił w ręce policji jako dowód w sprawie.
Zatrzymana trafiła na komendę. Zgodnie z polskimi prawem za handel podróbkami, o ile proceder jest stałym źródłem dochodu, można trafić do więzienia nawet na pięć lat.