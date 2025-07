Wyszedł z domu wyrzucić śmieci i zniknął na kilka godzin

Brak koncentracji, problemy z liczeniem, zapominanie słów. Otępienie dotyka coraz więcej osób powyżej 40. roku życia Źródło: Marta Balukiewicz | Fakty po południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotni wieczór, 12 lipca, operator straży miejskiej odebrał telefon od kierowcy autobusu linii 178, który zaalarmował, że jeden z jego pasażerów od dłuższego czasu podróżuje bez celu. Na miejsce pojechał najbliższy patrol straży miejskiej. Strażnicy nawiązali kontakt z kierowcą, który podał im aktualne położenie autobusu i oczekiwali na umówionym przystanku.

83-letni pasażer przyznał, że się zgubił. "Chociaż bez trudu przypomniał sobie, że pracował jako naukowiec-matematyk, to drogi do domu wskazać nie potrafił. Nie wiedział też, gdzie i kiedy wsiadł do autobusu. Strażnicy zapytali, czy pamięta może numer telefonu do kogoś bliskiego – jednak senior nie znał nikogo takiego" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Zaginął na kilka godzin

Pomocny okazał się telefon, który senior miał przy sobie. Strażnicy polecili, by zadzwonił do żony. Zadziałało. Mężczyzna instynktownie wybrał dobrze znany numer, a po drugiej stronie odezwał się żeński głos. "Funkcjonariusze, którzy po chwili rozmowy starszych państwa przejęli słuchawkę, ustalili adres mężczyzny, a także dowiedzieli się, że parę godzin temu wyszedł z domu wyrzucić śmieci i zniknął" - dodali. Żona bardzo się ucieszyła, że mąż się odnalazł. Pod drzwi domu 83-latka odwieźli strażnicy miejscy.

Funkcjonariusze przypominają, że mając pod opieką osobę, której zdarzają się zaniki pamięci, dobrze jest wyposażyć ją w tak zwaną "kartę iCE". Umieszcza się na niej numer kontaktowy do osoby, która pomoże, kiedy właściciel karty znajdzie się w niebezpieczeństwie. "Pasek materiału z taką informacją można też wszyć w ubranie wierzchnie zagrożonej zaginięciem osoby" - podpowiedzieli.