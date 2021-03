Ministerstwo Zdrowia zapowiada otwarcie tymczasowego szpitala na Okęciu

Andrusiewicz był pytany na poniedziałkowej konferencji o to, jak będzie wyglądać poszerzanie bazy łóżkowej dla chorych na COVID-19 na Mazowszu - czy odbędzie się to przez otwieranie kolejnych szpitali tymczasowych czy przekształcanie oddziałów.

Zapowiedział również otwarcie kolejnego szpitala. - Mamy w niedługim czasie do otwarcia szpital wojskowy na Okęciu, gdzie będzie kolejna baza miejsc - poinformował. Dodał, że ma on zostać uruchomiony jeszcze w tym tygodniu.

Rzeczniczka Szpitala Narodowego: coraz młodsze osoby przechodzą chorobę dość ciężko

Podzieliła się również niepokojącymi spostrzeżeniami dotyczącymi wieku przyjmowanych do szpitala pacjentów. - Niepokojące jest to, że aż jedna piąta pacjentów przebywających w tym momencie w Szpitalu Narodowym to osoby przed 50. rokiem życia. Z tego, co przekazuje nam zespól lekarski, to coraz młodsze osoby przechodzą chorobę dość ciężko - poinformowała rzeczniczka.