Na przystanku PKP Warszawa Włochy, w oszklonej gablocie, zamontowano historyczny rozkład jazdy. Artefakt z przełomu lat 40. i 50. XX wieku odkryto podczas remontu linii kolejowej.

- Przystanek Warszawa Włochy zyskał wyjątkową ozdobę - zabytkowy rozkład jazdy namalowany na fragmencie muru ze starego przejścia podziemnego. Aby ochronić go przed czynnikami atmosferycznymi, wybudowaliśmy specjalną szklaną wiatę - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Kolejarze wydali na wszystkie prace ponad 700 tysięcy złotych.

Rozkład odkryty podczas remontu

Historyczny rozkład jazdy, namalowany na jednej ze ścian przejścia podziemnego na przystanku Warszawa Włochy, ma 350 centymetrów szerokości i 250 centymetrów wysokości. Został odkryty podczas modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki. Znalezisko zostało wycięte wraz z fragmentem ceglanej ściany, oczyszczone, wypiaskowane i zaimpregnowane.

Kolejarze zabezpieczyli je szklaną gablotą - jest oszklona, oświetlona i klimatyzowana, żeby zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność. Wszystkie prace były realizowane pod nadzorem i kierunkiem konserwatora zabytków.

Tablica z przełomu lat 40. i 50. XX wieku

Z tablicy można odczytać nazwy kilkunastu miejscowości, do których kiedyś odjeżdżały pociągi z przystanku Warszawa Włochy, wraz z godzinami ich kursowania m.in. Pruszków, Sochaczew czy Żyrardów.

Znalezisko pochodzi prawdopodobnie z przełomu lat 40. i 50. Pomocą w datowaniu tablicy z rozkładem jazdy pociągów okazała się nieistniejąca już dzisiaj nazwa Zielkowice. Stacja ta od 1951 roku nosi nazwę Łowicz Przedmieście.

Zabytkowy rozkład jazdy to niejedyny obiekt przypominający o przeszłości kolei na przystanku Warszawa Włochy. Nad peronem drugim unosi się modernistyczna wiata, której historia związana jest z elektryfikacją tej kolejowej trasy w latach 30. XX wieku. Obiekt nazywany często "skrzydlatą wiatą" został wyremontowany przez kolejarzy podczas modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Również stylizowany wystrój przejścia podziemnego nawiązuje do historycznego charakteru tego miejsca.

