Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport

Do zdarzenia doszło 1 września na Lotnisku Chopina. Podczas kontroli paszportowej cudzoziemiec, deklarując przylot do Polski w celu turystycznym, okazał bułgarski dokument podróży, który wzbudził podejrzenia kontrolera.
"Szczegółowa weryfikacja wykazała, że paszport został przerobiony. Mężczyzna został skierowany na drugą linię kontroli granicznej, gdzie znaleziono kolejne; tym razem podrobione na wzór oryginalny dokumenty: bułgarską kartę pobytu oraz bułgarskie prawo jazdy" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Miał też oryginalne dokumenty - tureckie
Podróżny posiadał przy sobie również autentyczne tureckie dokumenty: paszport specjalny, paszport zwykły, dowód osobisty oraz prawo jazdy, dzięki którym funkcjonariusze Straży Granicznej szybko potwierdzili prawdziwą tożsamość i obywatelstwo 46-latka.
Obywatelowi Turcji odmówiono wjazdu na terytorium Polski, wręczając stosowną decyzję. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karne w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP przy użyciu fałszywych dokumentów.
Po przedstawieniu zarzutów i zakończeniu czynności 46-latek wrócił do swojego kraju.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: NOSG