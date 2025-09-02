Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport

Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Przyleciał ze Stambułu, na lotnisku pokazał bułgarski paszport. Jak się okazało, przerobiony. Granicy nie przekroczył, miał przy sobie też inne podrobione bułgarskie dokumenty, a także oryginalne - tureckie.

Do zdarzenia doszło 1 września na Lotnisku Chopina. Podczas kontroli paszportowej cudzoziemiec, deklarując przylot do Polski w celu turystycznym, okazał bułgarski dokument podróży, który wzbudził podejrzenia kontrolera.

"Szczegółowa weryfikacja wykazała, że paszport został przerobiony. Mężczyzna został skierowany na drugą linię kontroli granicznej, gdzie znaleziono kolejne; tym razem podrobione na wzór oryginalny dokumenty: bułgarską kartę pobytu oraz bułgarskie prawo jazdy" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Miał też oryginalne dokumenty - tureckie

Podróżny posiadał przy sobie również autentyczne tureckie dokumenty: paszport specjalny, paszport zwykły, dowód osobisty oraz prawo jazdy, dzięki którym funkcjonariusze Straży Granicznej szybko potwierdzili prawdziwą tożsamość i obywatelstwo 46-latka.

Obywatelowi Turcji odmówiono wjazdu na terytorium Polski, wręczając stosowną decyzję. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karne w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP przy użyciu fałszywych dokumentów.

Po przedstawieniu zarzutów i zakończeniu czynności 46-latek wrócił do swojego kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Terminal odlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Udostępnij:
TAGI:
Lotnisko ChopinaMigranci i uchodźcy w EuropieStraż GranicznaTurcja
Czytaj także:
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach
Śródmieście
Do niebezpiecznej sytuacji doszło na Krakowskim Przedmieściu
Nastolatek na hulajnodze wjechał w niemowlę w wózku
Śródmieście
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Wisła odsłoniła element drewnianej konstrukcji. "Wygląda jak burta"
Wilanów
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Zarzuty za incydent podczas festiwalu
Śródmieście
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze. Apel policji
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Oszukiwali "na legendę". Seniorzy stracili ćwierć miliona
Śródmieście
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Wisła nie przestaje bić rekordów. Poziom wody coraz niższy
Śródmieście
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Tramwajem z Woli do Dworca Zachodniego. Pierwszy krok
Wola
33-latek został zatrzymany
Napastował pracownicę sklepu. Uderzył ochroniarza i groził mu nożem
Ursus
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko w Radomiu wznowiło działanie
Proces w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów, oskarżony Dariusz S.
Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Jest ruch prokuratury
Wawer
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
Mokotów
Zatrzymany w sprawie próby wymuszenia rozbójniczego
"Weszli na posesję, grozili podpaleniem domu". W środku były dzieci
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
Metro Kondratowicza
Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno
Targówek
Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Z bronią i maczetą przyszedł po kebaba
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wróciło dziś do stołecznych szkół
Śródmieście
imageTitle
Podwójnie bolesna porażka Legii
Śródmieście
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
Praga Południe
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu z ulic zniknęły "trajlusie"
Komunikacja
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki