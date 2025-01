Pokazał paszport i lotnisko opuścił w kajdankach

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

47-letni obywatel Kirgistanu zamierzał lecieć do Stambułu. Podczas odprawy granicznej okazało się, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez Niemców i listem gończym wydanym przez polski sąd.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w poniedziałek, 6 stycznia, na Lotnisku Chopina podczas odprawy granicznej pasażerów na lot do Stambułu. W trakcie kontroli paszportów strażnicy graniczni ustalili, że 47-letni Kirgiz ścigany jest Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez władze Niemiec za udział w napadzie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Poszukiwany był także przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w celu zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego.

W Polsce był nielegalnie

- Okazało się, że przebywa w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej, gdzie zostały przeprowadzone dalsze czynności w sprawie - przekazała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

