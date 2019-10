Burmistrz Włoch wyrzucony z Platformy. Wcześniej usłyszał zarzut przyjęcia łapówki

Wcześniej, czyli we wtorek burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy został przesłuchany. Jak podaje prokuratura, czynności z zatrzymanym zakończyły się około godziny 21.

Jak dodaje, Artur W. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Odmówił też złożenia wyjaśnień.

Zarzuty dla dewelopera

Mężczyzna również nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, ani nie złożył wyjaśnień.

Akcja CBA

O zatrzymaniu Artura W. oraz warszawskiego dewelopera Sabriego B. CBA poinformowało we wtorek rano. "Na gorącym uczynku, tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych zatrzymano burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Pieniądze wziął od znanego dewelopera i jednocześnie przedsiębiorcy budowlanego. Włodarz dzielnicy próbował ukryć gotówkę w garażu należącym do rodziny" - informował Temistokles Brodowski, rzecznik CBA.

O przebiegu zatrzymania opowiadał reporter TVN24. - Z naprzeciwka jadą dwa auta. Kierowcy zatrzymują się, opuszczają szyby, jeden wrzuca do drugiego samochodu 200 tysięcy złotych w gotówce. Potem rozjeżdżają się każdy w swoją stronę. Agenci CBA ruszają za nimi. Najpierw zatrzymano burmistrza - w garażu należącym do swojej rodziny miał przepakowywać pieniądze, które otrzymał od Sabriego B., Turka od wielu lat mieszkającego w Polsce. Biznesmen został zatrzymany chwilę później w jednej ze stołecznych restauracji - relacjonował akcję CBA Jan Piotrowski.

Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone burmistrzowi. Złożył też wniosek do przewodniczącej rady dzielnicy Sylwii Ciekańskiej o odwołanie W. ze stanowiska burmistrza. Sesja rady dzielnicy Włochy w tej sprawie, odbędzie się 5 listopada.

Artur W. należał do Platformy Obywatelskiej. Początkowo warszawskie struktury partii zdecydowały o zawieszeniu go w prawach członka ugrupowania. "Burmistrz Włoch Artur W. został przez rzecznika dyscypliny partyjnej na mój wniosek zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej" - mówił we wtorek lider warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński.