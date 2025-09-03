Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wilanów

Te przejścia otrzymały najniższą ocenę bezpieczeństwa. Pojawiły się progi

Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Ulica Vogla będzie bezpieczniejsza dla pieszych. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że zmianę przeszły trzy przejścia dla pieszych, w tym dwa ocenione w audycie bezpieczeństwa na zero.

Trwa przebudowa ulicy Vogla w dzielnicy Wilanów. Przypomnijmy, że jest to kontynuacja remontu skrzyżowania z ulicami Przyczółkową i Branickiego. Trzy pasy ruchu przy wylocie Przyczółkowej wydłużono, by zwiększyć przepustowość. ZDM pracuje także nad brakującym odcinkiem chodnika po północnej stronie ulicy oraz ciągiem pieszo-rowerowym po stronie południowej. Zakres robót obejmuje też sieci podziemne, oświetlenie i sygnalizację. Efekty mają być odczuwalne dla wszystkich uczestników ruchu.

"My w międzyczasie przyjrzeliśmy się dalszemu odcinkowi ul. Vogla – między Vogla 19 a 31 – a dokładniej znajdującym się na nim trzem przejściom dla pieszych. Wszystkie wymagały poprawy bezpieczeństwa. Zwłaszcza te znajdujące się przy Vogla 19 i Vogla 31, które podczas audytu z lat 2016-2020 otrzymały najniższe możliwe oceny" - przekazali w komunikacie stołeczni drogowcy. - "Dziś są zabezpieczone zgodnie z zaleceniami audytorów" - zapewnili.

Koniec z wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych

Problematyczna dotychczas była zebra mieszcząca się na wysokości numeru 19, koło przystanków "Vogla-Morysin". Zatrzymują się na nich autobusy czterech linii, w tym jednej nocnej.

"Zbyt wysoka prędkość pojazdów jest w takim miejscu niedopuszczalna. Właśnie to była jedna z obserwacji audytorów. Pomiary wykazały, że prędkość miarodajna (kwantyl V85, czyli prędkość, której nie przekracza 85% pojazdów) wynosi tam 75 km/h. Podczas gdy prędkość dopuszczalna wynosiła 50 km/h. Co jednak gorsze, podczas oceniania przejścia audytorzy zauważyli wyprzedzanie pojazdów na przejściu dla pieszych" – przyznał Zarząd Dróg Miejskich.

To nie jedyne przejście dla pieszych, gdzie kierowcy notorycznie przekraczali dozwoloną prędkość. Zdaniem audytorów, poprawy bezpieczeństwa wymagała zebra przy Vogla 31. Ona również otrzymała ocenę 0 w skali 0-5. "Audytorzy zalecili fizyczne uniemożliwienie rozwijania zbyt wysokich prędkości w rejonie przejść. Dziś kierowcy rzeczywiście już nie pojadą tam zbyt szybko – przed oboma zamontowaliśmy progi zwalniające" - podają drogowcy.

Progi w miejscu tragedii

Progi zwalniające pojawiły się również przy przejściu na skrzyżowaniu z ul. Ruczaj, gdzie także znajduje się zespół przystankowy. Zebra ta w audycie została oceniona na "4", mimo to w ocenie drogowców wymagała poprawy. Spowalniacze ułatwią też kierowcom wyjazd w lewo z ul. Ruczaj.

W ubiegłym roku w tym rejonie doszło do tragedii - młody kierowca, jadąc 170 kilometrów na godzinę, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęli kierowca oraz dwójka pasażerów.

Czytaj też: Tunel przy pedecie przeszedł do historii

WhatsApp Video 2025-05-08 at 12
Podziemne przejście przy Pedecie do likwidacji
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

