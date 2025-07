Zamykają fragment ważnego skrzyżowania. Sporo utrudnień dla mieszkańców jednego osiedla

Poranek na Kępie Zawadowskiej Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Roboty na skrzyżowaniu, gdzie łączą się kluczowe dla ruchu Wilanowa ulice, zostały podzielone na etapy. Do tej pory wybudowano drugą jezdnię ulicy Branickiego pomiędzy Przyczółkową a Sarmacką. Następnie zostały poszerzone obie nitki ulicy Przyczółkowej. Od czwartku, 17 lipca, drogowcy wezmą na tapet fragment ulicy Vogla.

Komunikacyjny kręgosłup

Tego dnia, od godz. 9 Vogla zostanie zamknięta na odcinku od Przyczółkowej do Potockiego. Dla mieszkańców osiedla Zawady będzie to poważne utrudnienie. To część Wilanowa najbliżej Wisły, gdzie dominują domy jednorodzinne, a także tzw. zabudowa łanowa, szeregowce budowane w szczerym polu. Ulica Vogla to komunikacyjny kręgosłup tej części miasta i najkrótszy dojazd do przelotowej Przyczółkowej.

Objazd wyznaczono ulicami: Przyczółkową, Wiertniczą, Augustówka, Zawodzie, Kobylańską, Spiralną, Tuzinową i Sytą. Jadący Branickiego na skrzyżowaniu z Przyczółkową z dwóch pasów skręcą do centrum, a z jednego pojadą do Konstancina-Jeziorny. Nie będzie skrętu z Przyczółkowej w Vogla. Od Sytej będzie można dojechać do Europejskiej. Dalej przejazd będzie wyłącznie dojazd do posesji, w tym do ulic Potockiego i Koralowej.

Autobusy na objazdach

Przebudowa fragmentu skrzyżowania oznacza również zmiany w kursowaniu trzech linii autobusowych (dwóch dziennych i jednej nocnej).

Ratusz informuje, że autobusy linii 163 pojadą prosto ulicą Sytą, a następnie Metryczną i Bruzdową do przystanku Kępa Zawadowska.

Natomiast linia 164 będzie kursowała objazdem ulicami: Sytą, Tuzinową, Spiralną, Kobylańską, Zawodzie, Augustówka, Wiertniczą, Przyczółkową, Branickiego i dalej przez Ursynów do Centrum Onkologii. W wybranych kursach będzie jeździła na skróconej trasie do Powsinka przez ulicę Uprawną.

Dodatkowo Zarząd Transportu Miejskiego wzmocni linię 519. Pojawią się dodatkowe kursy w kierunku Wilanowa, które pojadą z Metra Wilanowska do pętli Wilanów.

Nocna linia N31 z alei Wilanowskiej pojedzie ulicą Przyczółkową do pętli Wilanów. Autobusy nie pojawią się na odcinku swojej trasy na Zawadach.

Zmiany na Vogla

Co się zmieni na skrzyżowaniu? Ratusz zapowiada, że trzy pasy ulicy Vogla przed Przyczółkową zostaną wydłużone, co ma upłynnić wyjazd z osiedla Zawady. Na przebudowie skorzystać mają także piesi i rowerzyści. Powstanie brakujący odcinek chodnika i drogi dla rowerów.

Urzędnicy zapowiadają, że wszystkie prace powinny zakończyć się do września.

