Bliżej tramwaj do Wilanowa. Jedyne odwołanie zostało wycofane

Wykonawcę nowej linii tramwajowej do Wilanowa wybrano na początku marca. W powtórzonym przetargu wygrała firma Budimex, która złożyła najkorzystniejszą ofertę - nieco ponad 685 milionów złotych. Do poniedziałku uczestnicy postępowania mogli składać odwołania. Rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz poinformował tvnwarszawa.pl, że jeden z oferentów zdecydował się zakwestionować wyniki postępowania przetargowego, ale ostatecznie jego odwołanie zostało wycofane. - Mamy otwartą drogę do podpisania umowy z firmą wyłonioną w przetargu. Zanim to nastąpi czeka nas jeszcze rutynowa kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - przekazał Dutkiewicz.