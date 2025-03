Kable zwisały nad Ptysiową Źródło: Straż Miejska Warszawa

Dzieci poinformowały strażników miejskich o zerwanych przewodach wiszących nad skrzyżowaniem i dokładnie wskazały miejsce. Niedługo później pojawiła się tam też ekipa techniczna.

We wtorek, 18 marca, podczas porannego patrolu w okolicach wilanowskich szkół, do strażników miejskich podbiegły dzieci z alarmującym zgłoszeniem. "Na skrzyżowaniu Ptysiowej i Przekornej wiszą zerwane przewody!" – ostrzegały, wskazując kierunek.

Były splątane, leżały na jezdni

Funkcjonariusze ruszyli na miejsce. Widok, który zastali, mógł budzić niepokój. "Nad jezdnią i chodnikiem zwisały splątane kable, a niektóre leżały na jezdni" - opisała w komunikacie straż miejska. Zabezpieczyli teren. Po dokładnym sprawdzeniu ustalili, że są to przewody światłowodowe. Nie stwarzały, więc zagrożenia porażenia prądem, ale wymagały pilnej naprawy, dlatego na miejsce wezwali operatora sieci.

Do czasu jego przyjazdu strażnicy pomagali dzieciom, dorosłym oraz kierującym pojazdami bezpiecznie przedostać się przez miejsce awarii, czuwając by nikt nie zaplątał się w zwisające kable. Wkrótce na miejsce dotarła ekipa techniczna, która zabrała się do pracy.

"Czujność najmłodszych i szybka reakcja strażników zapobiegły zagrożeniu. Na szczęście incydent skończył się jedynie krótką przerwą w dostępie do internetu w okolicy. Przewody wróciły na swoje miejsce, a strażnicy do kolejnych zadań" - podsumowali.

