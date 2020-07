Warszawa i Mazowsze frekwencyjnymi liderami

W Warszawie trwa głosowanie w wyborach prezydenckich. Stolica może pochwalić się najwyższą frekwencją wśród największych miast w kraju - wynika z danych PKW. Wieczór wyborczy "Czas decyzji" rozpocznie się o godzinie 20.20 na antenie TVN24 oraz w internecie na platformie TVN24 GO.

Głosować można od godziny 7 do 21. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się ono o godzinie 21. Tylko w nadzwyczajnych sytuacjach komisja może wydłużyć godziny głosowania. Chodzi o ewentualne utrudnienia, które uniemożliwiłyby oddanie głosów - np. powódź czy katastrofa budowlana.

Głosowanie w czasach epidemii

Frekwencja z godziny 17

A w Warszawie 57,69 proc. - to najwięcej wśród największych miast. Na drugim miejscu znalazła się Zielona Góra - 57,24 proc ., a trzecim Poznań - 55,8 proc.

Frekwencja z godziny 12

Jeżeli chodzi o frekwencję w największych miastach, to pierwsze miejsce z najwyższą frekwencją o godzinie 12 zajmowała Warszawa - 28,72 proc., drugie miejsce Zielona Góra - 28,17 proc., a trzecie Toruń - 28,01 proc.

Krzesła przed lokalem wyborczym na Mokotowie

Kolejka do lokalu wyborczego na Mokotowie | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Kolejki na Ursynowie

Przed przedszkolem nr 267 przy ulicy Małcużyńskiego, gdzie mieści się jedna z ursynowskich komisji wyborczych, w niedzielę rano można było spotkać kilku mieszkańców, którzy postanowili wcześnie oddać głos. Nie było kolejek przed wejściem do budynku.

- Przyszłam tak rano, ponieważ wyjeżdżam w ciągu dnia do innego miasta, a chciałam spełnić swój obywatelski obowiązek - powiedziała jedna z mieszkanek Ursynowa.

W południe przed przedszkolem wiele osób oczekiwało na wpuszczenie do lokalu wyborczego. Kolejka zakręcała za róg budynku. Wyborcy starają się zachować dystans i mają na twarzach maseczki. Niektóre osoby założyły rękawiczki. Wchodząc do budynku, muszą zdezynfekować ręce. W salach, w których odbywa się głosowanie, ludzie ustawiają się w kolejki do rejestracji - zgodnie z ich adresem zamieszkania. Większość oczekujących ma przygotowane własne długopisy.