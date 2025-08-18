Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu

Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska udostępniony spacerowiczom
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Koniec spacerów popularną ścieżką w rezerwacie Skarpa Ursynowska. Od września zostanie on na dobre zamknięty dla spacerowiczów. Decyzję umotywowano względami bezpieczeństwa.

- Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach nadzoru nad rezerwatem Skarpa Ursynowska, przeprowadzili w nim wizję terenową. Podczas wizyty stwierdzono postępujące procesy naturalne, skutkujące między innymi dużą liczbą połamanych i wywróconych drzew. Zaobserwowano spacerowiczów i liczne ślady obecności ludzi, pomimo że od wielu lat obowiązuje zakaz wstępu do przeważającej części rezerwatu - przekazała Agata Antonowicz z RDOŚ w Warszawie.

"Wobec rosnącego ryzyka..."

Antonowicz podkreśliła, że rezerwat Skarpa Ursynowska został w ostatnich latach w pełni oznakowany, zarówno tablicami urzędowymi, jak i dodatkowymi tablicami informującymi o zakazach, jakie w nim obowiązują. Dodała, że te działania miały na celu ograniczenie niezgodnego z prawem rekreacyjnego wykorzystania rezerwatu, a w szczególności zmniejszenie liczby osób wchodzących na jego teren.

Zaznaczyła, że zachodzące w rezerwacie naturalne procesy zamierania drzew, przy jednoczesnych zjawiskach pogodowych, takich jak wichury, burze, ulewne deszcze, przyczyniają się do znacznego wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa osób nielegalnie poruszających się po rezerwacie.

Dodatkowo ukształtowanie skarpy zwiększa ryzyko poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku (również z uwagi na nory wykopane przez zwierzęta oraz koryta wyżłobione przez wodę opadową). Zwiększa się też ryzyko oderwania się konaru lub zwalenia całego drzewa, co podwyższa niebezpieczeństwo dla ludzi.

- W tej sytuacji niezbędne jest podjęcie wszelkich działań mogących ograniczyć takie ryzyko. Z tego względu postanowiono, że wobec rosnącego ryzyka i niewystarczającej skuteczności działań informacyjno-edukacyjnych konieczne jest zamknięcie wejść do rezerwatu - przekazała Antonowicz.

Zamkną wszystkie furtki

Na terenie rezerwatu, od strony południowej zostanie ustawione ogrodzenie z żerdzi, które umożliwi migrację zwierząt. Zamknięte zostaną wszystkie furtki w dotychczasowo funkcjonującym ogrodzeniu, prowadzące do rezerwatu.

Pojawią się też informacje o braku możliwości wstępu na teren rezerwatu. - Z uwagi na odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa spoczywającą na zarządzającym terenem i nieprzestrzeganie przez społeczeństwo obowiązujących zakazów, jest to w chwili obecnej działanie konieczne - podkreśliła Antonowicz.

Zaapelowała też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt w rezerwatach przyrody i poruszanie się wyłącznie po udostępnionych szlakach. Wyjaśniła, że tylko w tych miejscach prowadzone są prace pielęgnacyjne, mające zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym.

Wejście tylko do ogrodu

W rezerwacie Skarpa Ursynowska dopuszczono wejście wyłącznie do Ogrodu Tarasowego w pobliżu budynku rektoratu SGGW, które zostały udostępnione dla mieszkańców w kwietniu tego roku. Na tym terenie prowadzone są prace pielęgnacyjne.

Po wielu latach starań ogród tarasowy otwarty dla mieszkańców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po wielu latach starań ogród tarasowy otwarty dla mieszkańców

Pozostała część rezerwatu pozostanie niedostępna. Jak ocenili przyrodnicy, żeby zapewnić bezpieczeństwo należałoby wyciąć większość dorosłych drzew porastających skarpę, a także umocnić samą skarpę. Taka ingerencja w przyrodę mogłaby skończyć się likwidacją rezerwatu.

- Niemniej jednak, w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w najbliższych latach opracowany zostanie plan ochrony rezerwatu, który zdefiniować może sposób jego udostępnienia, z uwzględnieniem specyfiki środowiska przyrodniczego i ukształtowania terenu - przekazała Antosiewicz.

Zaznaczyła, że ograniczenie wstępu na teren rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska może spotkać się z niezadowoleniem, a nawet sprzeciwem części mieszkańców. Podkreśliła jednak, że bez zakazu nie jest możliwa ochrona wartości przyrodniczych rezerwatu, a przede wszystkim nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom nieświadomym zagrożenia związanego z ich obecnością na tym terenie.

Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Ekologia
Czytaj także:
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
Mokotów
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany
Okolice
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90. Jest uzasadnienie uniewinnienia
Śródmieście
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Okolice
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
Śródmieście
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Okolice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
Okolice
warszawa dworzec centralny shutterstock_1784238482
Płonęły ubrania na Dworcu Centralnym. Strażacy ewakuowali 50 osób
Śródmieście
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim
Śródmieście
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Okolice
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Okolice
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Okolice
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Okolice
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Okolice
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Okolice
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Okolice
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Okolice
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki