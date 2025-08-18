"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu

Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska udostępniony spacerowiczom Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

- Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach nadzoru nad rezerwatem Skarpa Ursynowska, przeprowadzili w nim wizję terenową. Podczas wizyty stwierdzono postępujące procesy naturalne, skutkujące między innymi dużą liczbą połamanych i wywróconych drzew. Zaobserwowano spacerowiczów i liczne ślady obecności ludzi, pomimo że od wielu lat obowiązuje zakaz wstępu do przeważającej części rezerwatu - przekazała Agata Antonowicz z RDOŚ w Warszawie.

"Wobec rosnącego ryzyka..."

Antonowicz podkreśliła, że rezerwat Skarpa Ursynowska został w ostatnich latach w pełni oznakowany, zarówno tablicami urzędowymi, jak i dodatkowymi tablicami informującymi o zakazach, jakie w nim obowiązują. Dodała, że te działania miały na celu ograniczenie niezgodnego z prawem rekreacyjnego wykorzystania rezerwatu, a w szczególności zmniejszenie liczby osób wchodzących na jego teren.

Zaznaczyła, że zachodzące w rezerwacie naturalne procesy zamierania drzew, przy jednoczesnych zjawiskach pogodowych, takich jak wichury, burze, ulewne deszcze, przyczyniają się do znacznego wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa osób nielegalnie poruszających się po rezerwacie.

Dodatkowo ukształtowanie skarpy zwiększa ryzyko poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku (również z uwagi na nory wykopane przez zwierzęta oraz koryta wyżłobione przez wodę opadową). Zwiększa się też ryzyko oderwania się konaru lub zwalenia całego drzewa, co podwyższa niebezpieczeństwo dla ludzi.

- W tej sytuacji niezbędne jest podjęcie wszelkich działań mogących ograniczyć takie ryzyko. Z tego względu postanowiono, że wobec rosnącego ryzyka i niewystarczającej skuteczności działań informacyjno-edukacyjnych konieczne jest zamknięcie wejść do rezerwatu - przekazała Antonowicz.

Zamkną wszystkie furtki

Na terenie rezerwatu, od strony południowej zostanie ustawione ogrodzenie z żerdzi, które umożliwi migrację zwierząt. Zamknięte zostaną wszystkie furtki w dotychczasowo funkcjonującym ogrodzeniu, prowadzące do rezerwatu.

Pojawią się też informacje o braku możliwości wstępu na teren rezerwatu. - Z uwagi na odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa spoczywającą na zarządzającym terenem i nieprzestrzeganie przez społeczeństwo obowiązujących zakazów, jest to w chwili obecnej działanie konieczne - podkreśliła Antonowicz.

Zaapelowała też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt w rezerwatach przyrody i poruszanie się wyłącznie po udostępnionych szlakach. Wyjaśniła, że tylko w tych miejscach prowadzone są prace pielęgnacyjne, mające zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym.

Wejście tylko do ogrodu

W rezerwacie Skarpa Ursynowska dopuszczono wejście wyłącznie do Ogrodu Tarasowego w pobliżu budynku rektoratu SGGW, które zostały udostępnione dla mieszkańców w kwietniu tego roku. Na tym terenie prowadzone są prace pielęgnacyjne.

Pozostała część rezerwatu pozostanie niedostępna. Jak ocenili przyrodnicy, żeby zapewnić bezpieczeństwo należałoby wyciąć większość dorosłych drzew porastających skarpę, a także umocnić samą skarpę. Taka ingerencja w przyrodę mogłaby skończyć się likwidacją rezerwatu.

- Niemniej jednak, w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w najbliższych latach opracowany zostanie plan ochrony rezerwatu, który zdefiniować może sposób jego udostępnienia, z uwzględnieniem specyfiki środowiska przyrodniczego i ukształtowania terenu - przekazała Antosiewicz.

Zaznaczyła, że ograniczenie wstępu na teren rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska może spotkać się z niezadowoleniem, a nawet sprzeciwem części mieszkańców. Podkreśliła jednak, że bez zakazu nie jest możliwa ochrona wartości przyrodniczych rezerwatu, a przede wszystkim nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom nieświadomym zagrożenia związanego z ich obecnością na tym terenie.

