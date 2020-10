Pacjenci mogą trafić do Szpitala Południowego? "To miejsce nie spełnia jeszcze norm"

W Warszawie od niemal dwóch tygodni odnotowuje się dziennie po kilkaset nowych przypadków koronawirusa, a od 17 października stolica wraz z innymi większymi miastami wojewódzkimi znalazła się w strefie czerwonej. Do tego o trudnej sytuacji w pogotowiu pisaliśmy między innymi w ubiegłym tygodniu .

Jak opisywał nam Piotr Owczarski z wojewódzkiej stacji Meditrans, w porównaniu do wiosennej fali pandemii COVID-19 liczba interwencji warszawskiego pogotowia ratunkowego wzrosła o około 30 procent. Portal tvn24.pl informował z kolei o przypadkach, gdy karetki z pacjentami nie były przyjmowane do szpitali między innymi w Warszawie- z nagrań wynika, że w placówkach nie było wolnych miejsc.

"Nie spełnia norm bezpieczeństwa"

- Należy pamiętać, że Szpital Południowy jest w trakcie prac. Zgodnie z przepisami, to jest plac budowy. W związku z tym nie możemy przeznaczyć go na szpital polowy. To miejsce nie spełnia jeszcze norm bezpieczeństwa budowlanego. Obiekt nie został odebrany ani przez inspekcję sanitarną, ani przez inspekcję nadzoru budowlanego. W momencie, kiedy obiekt jest nieodebrany, może stwarzać niebezpieczeństwo – powiedziała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.