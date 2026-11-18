Dwie kobiety odpowiedzą za kradzież koperty z kościelnej skarbony
Do zdarzenia doszło w środę 28 października, w jednym z kościołów na Ursynowie. Skradzione koperty zawierały imiona zmarłych zgłoszonych na wypominki oraz ofiary składane przez wiernych. O kradzieży policjantów powiadomił proboszcz parafii.
"Analiza dostępnych wizerunków pozwoliła im rozpoznać dwie kobiety" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Kradzieży w kościele miały dopuścić się dwie kobiety
Funkcjonariusze namierzyli podejrzane i potwierdzili ich tożsamość. Kobiety przebywały w Markach i tam kilka dni temu trafiły w ręce policji.
"Zatrzymane to obywatelki Rumunii w wieku 37 i 19 lat. Obie usłyszały zarzuty kradzieży popełnionej wspólnie i w porozumieniu" - dodała asp. szt. Haberska.
Polskie prawo za to przestępstwo przewiduje do pięciu lat więzienia. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów