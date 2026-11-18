Ursynów Dwie kobiety odpowiedzą za kradzież koperty z kościelnej skarbony Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ukradły koperty z kościelnej skarbony Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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Do zdarzenia doszło w środę 28 października, w jednym z kościołów na Ursynowie. Skradzione koperty zawierały imiona zmarłych zgłoszonych na wypominki oraz ofiary składane przez wiernych. O kradzieży policjantów powiadomił proboszcz parafii.

"Analiza dostępnych wizerunków pozwoliła im rozpoznać dwie kobiety" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Kradzieży w kościele miały dopuścić się dwie kobiety

Funkcjonariusze namierzyli podejrzane i potwierdzili ich tożsamość. Kobiety przebywały w Markach i tam kilka dni temu trafiły w ręce policji.

"Zatrzymane to obywatelki Rumunii w wieku 37 i 19 lat. Obie usłyszały zarzuty kradzieży popełnionej wspólnie i w porozumieniu" - dodała asp. szt. Haberska.

Polskie prawo za to przestępstwo przewiduje do pięciu lat więzienia. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów

Ukradły koperty z kościelnej skarbony Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II