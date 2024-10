W scenariuszu płonące auto i karambol. Tak wyglądały ćwiczenia w tunelu

"Uwaga, uwaga! Alarm pożarowy, proszę opuścić tunel" - taki komunikat wybrzmiał w tunelu pod Ursynowem w sobotę wieczorem. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że kamery wykryły pożar samochodu osobowego, pasażerowie w panice uciekali, wybiegając na środek drogi, doszło do potrąceń. W wyniku gwałtownego hamowania kolejne samochody najeżdżały na siebie, powodując karambol. Kilkanaście osób zostało rannych.

Zgodnie z prawem takie ćwiczenia muszą się odbywać tutaj regularnie co cztery lata. Uczestniczą w nich: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Inspekcja Transportu Drogowego, służby Wojewody Mazowieckiego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Ćwiczenia pomagają też w jeszcze sprawniejszym organizowaniu punktów doraźnej pomocy medycznej poszkodowanym, dokonywaniu segregacji pod kątem odniesionych obrażeń i finalnie kierowaniu ich do specjalistycznych placówek medycznych" - wyjaśnia w komunikacie warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Komunikaty dla kierowców

Jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego i jedna z nitek tunelu zostanie zablokowana, wjazd do niej zostanie zamknięty. Najpierw na sygnalizatorach świetlnych przed tunelem zapali się czerwone światło, następnie zamknie się szlaban, a na znakach pojawi się komunikat o zamknięciu.

Ewakuacja i alarmy

W ścianach zewnętrznych obu nitek tunelu, co około 125 metrów, ulokowano po 19 nisz alarmowych. Z kolei w ścianach wewnętrznych jest po dziewięć nisz, każda co 250 metrów, a w nich przejścia ewakuacyjne do sąsiedniej nawy. Przy każdej z nisz, na ścianie tunelu, zamontowano znaki informujące o ich "wyposażeniu". W każdej znajdują się telefon alarmowy, gaśnica i koc przeciwpożarowy, a w przejściach ewakuacyjnych - po obu stronach - są również hydranty.