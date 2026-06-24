Ursynów Reakcja Rafała Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem. "Zwrócę się do Prokuratora Generalnego" Oprac. Dariusz Gałązka |

Dwa postępowania ws. nadużyć w Szpitalu Południowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero (…) dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" – napisał Trzaskowski we wtorek późnym wieczorem na platformie X.

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 23, 2026 Rozwiń

Były ordynator o błędach medycznych

Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Nie podał jednak żadnych konkretnych przykładów, a co do sposobu informowania o nieprawidłowościach, relacje są sprzeczne.

Według portalu zero.pl w czerwcu 2025 roku ówczesny ordynator oddziału chirurgii informował zarząd i radę nadzorczą szpitala o możliwych nieprawidłowościach w pracy Dawida Kacprzyka. Chciał się spotkać z Rafałem Trzaskowskim, ale ten miał odmówić i poprosić o informację na piśmie. Według autorów artykułu, miał ją dostać w lipcu, czemu ratusz zaprzeczył. "Taki dokument ani do Urzędu m.st. Warszawy, ani do Prezydenta m.st. Warszawy nie wpłynął. To nieprawdziwa informacja" - przekazała mediom w ubiegłym tygodniu Marzena Gawkowska z urzędu miasta.

We wrześniu ordynatora zwolniono z pracy. Oficjalnym powodem, jak czytamy na zero.pl, były zaległości w przekazywaniu dokumentacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia i zgubienie depozytu jednego z pacjentów.

"Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania"

W piątek prezydent Warszawy odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Napisał, że dostaje codziennie setki wiadomości z przeróżnych źródeł.

"Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek: pisemnego zawiadomienia właściwych organów, w tym prokuratury, albo procedury zgłoszeń dla sygnalistów. Wtedy sprawa jest rejestrowana, trafia do właściwej instytucji, ma osobę odpowiedzialną i termin dalszych działań" - skomentował Trzaskowski. "Z mojej wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem" - dodał.

W późniejszym wpisie na portalu X Trzaskowski zaznaczył: "Nieprawdą jest, że od 19 lipca 2025 r. wiedziałem o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Fakt, że ktoś wysłał wiadomość na komunikatorze internetowym, w zalewie setek innych nieprzeczytanych wiadomości, nie jest równoznaczny z tym, że wiadomość została przeczytana przez adresata. Dlatego tak ważna jest droga formalna".

Żurek: dr Jędrzejewski będzie dziś przesłuchany

- Takie informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany – tak o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna – dodał Prokurator Generalny.

Zaznaczył, że "od rana jest na gorącej linii z prokuraturą".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o "układzie"

W środę gościem programu Jeden na Jeden w TVN24 była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska, przewodnicząca Polski 2050. Była dopytywana m.in. o to, kto powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym.

- Powinni zapłacić ci, który są winni poczynając od lekarza, który zarobił krocie, (...) nadzorujący szpital i wszyscy ci, którzy do tego dopuścili. Ale na tym nie powinniśmy poprzestać - powiedziała.

Według Pełczyńskiej-Nałęcz w Warszawie istnieje "jakiś układ", który powinien zostać zbadany, rozmontowany i ukarany. - Zresztą już sam prezydent Trzaskowski to rozmontowuje szybką ścieżką wyrzucania zarządu, rady nadzorczej więc przyznaje, że układ był, ale układy rodzą się w chorych systemach. Trzeba je systemowo leczyć - powiedziała polityczka.