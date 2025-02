Zderzenie taksówki z autobusem, dwie osoby poszkodowane

Zderzenie taksówki i autobusu miejskiego Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Na ulicy Kazimierza Jagiellończyka doszło we wtorek wieczorem do zderzenia taksówki i autobusu miejskiego. Lekkich obrażeń doznały dwie osoby.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 18.18. Doszło do zderzenia toyoty z autobusem linii numer 194. Poszkodowani zostali kierowca toyoty i pasażer autobusu, ale nie odnieśli oni większych obrażeń. Kierujący byli trzeźwi - przekazał nam sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl poinformował z kolei, że toyota to taksówka. - Jej kierowca wjechał z podporządkowanej, co widać na zdjęciach. Wtedy doszło do zderzenia z autobusem. Taksówkarz jechał z pasażerką, której nic się nie stało - ustalił.

