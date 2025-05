20 kilogramów narkotyków w domu, 46-latek wpadł w ręce policji

Zatrzymany 46-latek, przejęte narkotyki Źródło: KRP Warszawa VI

Kryminalni pracowali nad sprawą od miesiąca, w ubiegłym tygodniu pojechali na miejsce. Zatrzymano 46-latka, który - według ustaleń policji - zajmował się przestępczością narkotykową, ale był też poszukiwany, ponieważ miał od odbycia karę 87 dni więzienia. Na posesji mężczyzny znaleziono natkotyki.

"Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności i wstępnych badań, okazało się, że wśród zabezpieczonych narkotyków były mefedron, haszysz, kokaina, amfetamina, marihuana oraz klefedron. Łącznie zabezpieczono ponad 20 kilogramów środków odurzających, których wartość czarnorynkowa wynosi ponad 1,4 mln złotych" - przekazała w komunikacie asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

Po doprowadzeniu zatrzymanego do komisariatu w Ursusie i sporządzeniu dokumentacji, 46-latek w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował trzech miesiącach tymczasowego aresztu.

