51-latek z powiatu żuromińskiego wdał się w awanturę, podczas której zaatakował pięściami i kaskiem innego mężczyznę. Potem kierował motocyklem po pijanemu i wylądował w polu kukurydzy. Finalnie trafił do szpitala, gdzie zaatakował personel - informuje żuromińska policja.

W niedzielę, 14 lipca, na trasie Chromakowo – Poniatowo za łukiem drogi, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierującego motocyklem. Na miejsce skierowani zostali policjanci i strażacy.

Zastali motocyklistę siedzącego na poboczu drogi. Okazało się, że miał dużo szczęścia. "Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie otarł się drzewo, upadając wraz z motocyklem w pole kukurydzy" - opisał zdarzenie w komunikacie asp. Tomasz Łopiński z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Trafił do szpitala

"51-latek nie był w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu, chociaż był on od niego wyczuwalny" - dodał Łopiński. Ratownicy medyczni udzielili motocykliście pomocy. Pacjent został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Płocku na dokładniejszą diagnostykę.

Wszczął awanturę

Kiedy motocyklista był transportowany do szpitala, policjanci prowadzili czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. "Powiązali 51-letniego poszkodowanego z wcześniejszą interwencją w sprawie awantury w pobliskiej miejscowości, gdzie pięściami i kaskiem zaatakował mieszkańca powiatu żuromińskiego, po czym wsiadł na motocykl i odjechał" - podał Łopiński. Zaznaczył, że awantura wydarzyła się tego samego dnia, w którym doszło do wypadku.

Kiedy 51-latek wytrzeźwiał, został przesłuchany i zwolniony do domu.

Policja: miał 1,7 promila alkoholu w organizmie

Policjanci ustalili, że w dniu zdarzenia 51-letni mężczyzna znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu. "Wynik badania krwi to ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie, za co niebawem zostanie postawiony mu zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności" - doprecyzował Łopiński.