Tragedia na przejściu dla pieszych. Kiedy zgasły światła? Sprawdzili monitoring z tramwaju

- Mieliśmy tego dnia obfite opady deszczu, wskutek których doszło do awarii oświetlenia - tak rzeczniczka drogowców mówi o miejscu, gdzie w piątek doszło do śmiertelnego potrącenia. Przekonuje jednak, że wypadek wydarzył się jeszcze przed tym, jak światła zgasły.

Jak podaje Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, zgłoszenie od motorniczego o zderzeniu wpłynęło do centrali o 6.43. Około siedmiu minut później na miejscu była ekipa nadzoru ruchu. Jak relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak (dotarł około godziny 7), przejście, na którym doszło do wypadku, choć oznakowane, było nieoświetlone. Zapytaliśmy drogowców, dlaczego latarnie nie działały.

- 31 stycznia mieliśmy obfite opady deszczu, wskutek których doszło do awarii oświetlenia na odcinku od Krasińskiego do Elbląskiej. Mówimy tutaj o całym ciągu ulicy Broniewskiego, nie tylko o doświetlonym przejściu - wyjaśniła Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. - Sukcesywnie wymieniamy przestarzałe oświetlenie, ale są jeszcze miejsca, gdzie tego nie zrobiliśmy. Na Broniewskiego oświetlenie jest z lat 70. Zarówno słupy, oprawy, jak i okablowanie podziemne wymagają modernizacji. Opady dostały się do skrzynki zasilającej i doszło do zwarcia jednego obwodu zasilającego - doprecyzowała.