Siedem osób stanie przed sądem, a 162 ukarano mandatami

"Miały na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. Do walki z kierowcami, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego, kierowane są znaczne siły i środki. W działaniach udział wzięli między innymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, grupy SPEED, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory, sonometry oraz drony, a także funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, Oddziału Prewencji Policji oraz komend rejonowych i powiatowych" -przekazano w komunikacie.

Skontrolowali 442 kierowców

Skontrolowali 442 pojazdy i nałożyli 162 mandaty na łączną kwotę blisko 103 tysięcy złotych. Zatrzymali 39 dowodów rejestracyjnych i osiem praw jazdy, a wobec siedmiu kierujących skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Jedna osoba od raz trafiła do aresztu, ponieważ była poszukiwana. Ponadto jeden kierowca był nietrzeźwy.

"Przypominamy, że nie są to jedyne działania prowadzone przez policjantów mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Regularnie prowadzimy takie akcje jak: "Prędkość" i "Ciche Miasto II" - zaznaczyli. I podsumowali: "Pamiętajmy. Poprawa bezpieczeństwa leży w gestii nas wszystkich: policji, samorządów, mieszkańców i organizacji, które działają na rzecz bezpieczeństwa. Bezpieczna stolica to system naczyń połączonych, w którym każdy ma do odegrania swoją rolę. Bezpieczne ulice to nasze wspólne dobro".