Potrącenie rowerzysty w Wawrze

Na ulicy Wydawniczej w Wawrze samochód potrącił rowerzystę. Jak informuje policja, kierujący jednośladem trafił do szpitala.

- Przy skrzyżowaniu Wydawniczej z VIII Poprzeczną doszło do zdarzenia z udziałem samochodu marki Volvo i rowerzysty. Został on zabrany do szpitala. Kierowca był trzeźwy - informuje Rafał Rutkowski z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.