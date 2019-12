Służby podsumowują święta. Dwie osoby zginęły na drogach, pięć w pożarach

Jak podała Magdalena Bieniak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji, 24 grudnia w garnizonie warszawskim (obejmuje stolicę i okoliczne powiaty) doszło do czterech wypadków, w wyniku których ranne zostały cztery osoby, a jedna zmarła.

- To pasażer z fiata, który zderzył się z autobusem w powiecie wołomińskim – przekazuje Magdalena Bieniak.

Boże Narodzenie

- W Boże Narodzenie doszło do jednego wypadku, w Falentach, ucierpiały dwie osoby – podaje policjantka.

Wypadek opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl. Kierowca hondy stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w słup energetyczny. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Lindleya w Warszawie. Do szpitala trafił też pasażer, który, jak się okazało był osobą poszukiwaną przez policję.

W Boże Narodzenie policjanci zatrzymali dziesięciu nietrzeźwych kierowców. Jednym z nich był 39-latek, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Ruszył z piskiem opon i zaczął uciekać. Został zatrzymany dopiero po pościgu.

26 grudnia

Jeżeli chodzi o 26 grudnia, policja podaje, że doszło do czterech wypadków, w wyniku których pięć osób zostało rannych, a jedna – 16-letni motocyklista – zmarła.

- Nasze działania trwają do niedzieli. Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu – dodaje.

Straż pożarna

Z kolei straż pożarna od 24 do godziny 8.00 27 grudnia z koszar wyjeżdżała 93 razy. – Z czego piętnaście interwencji to pożary, 58 miejscowe zagrożenia, czyli wypadki czy kolizje, a dwadzieścia to fałszywe alarmy – informuje Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej.