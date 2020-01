Chciała pokonać dwa przystanki. Musiała przejechać 30 kilometrów. Na wózku

Winda nie działała

Zaryzykowały przy Centrum Nauki Kopernik, bo znak informował, że jest tam połowiczna bariera. "I tak oto o 23 utkwiłyśmy w tunelu. Żadna winda nie działała, schody do nieba, Gocha latać nie umie, a ja nie jestem strongwomen, by samodzielnie wnieść po nich wózek inwalidzki z kobietą na pokładzie" - opisuje Karolina.

Można powiedzieć, że i tak miały szczęście - w rozkładzie był jeszcze jeden kurs 185. Gdyby nie to, utknęłyby w tunelu na dłużej. Tym razem nie ryzykowały - postanowiły jechać do metra, co w tym przypadku oznaczało wycieczkę na plac Wilsona. "Modliłyśmy się w duchu, by działała winda. Jest. Ulga. Szybko okazało się jednak, że nasza podróż kończy się na -1, a peron jest na... -2. Ulga była więc przedwczesna. Szukamy windy na -2. Wchodzimy do następnej, ta też tylko -1 i 0. Trzecia winda to samo" - relacjonuje Karolina. Ostatecznie koleżanki znalazły windę, którą dostały się na peron -2. Na stacji Politechnika znów musiały szukać właściwej windy.