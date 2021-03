Zmiany na placu w centrum. Ruszyły prace, zamknięto ulice. "Kierowcy muszą się przyzwyczaić"

Drogowcy rozpoczęli zapowiadaną od lat przebudowę placu Pięciu Rogów w Śródmieściu. Od poniedziałku zamknięto przejazd między innymi ulicą Szpitalną.

- Zamknięta została ulica Szpitalna oraz zachodnia część Kruczej. Ruch Szpitalną odbywa się tylko jako dojazd do posesji. Natomiast w ciągu ulic Zgoda i Krucza mogą poruszać się tylko autobusy, mieszkańcy pobliskich posesji, rowery oraz dostawy w godzinach od 6.30 do 11. Przy czym ruch przez Kruczą w obu kierunkach odbywa się tylko jej wschodnią jezdnią - przekazał Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Zaznaczył, że kierowcy muszą przyzwyczaić się do tymczasowej organizacji ruchu, bo będzie ona podobna do tej docelowej, już po zakończeniu prac. - Z tą różnicą, że po przebudowie, ruch autobusów będzie prowadzony ulicą Szpitalną - powiedział przedstawiciel ZDM.

Dybalski przyznał, że początkowo pierwszy etap przebudowy miał polegać na ograniczeniu ruchu tylko na Szpitalnej. - Wykonawca zdecydował się na równoległe prowadzenie prac przewidzianych w pierwszym i drugim etapie - powiedział. - Przebudowa placu Pięciu Rogów ma potrwać do końca wakacji - dodał.

Zmiana w organizacji ruchu na placu Pięciu Rogów ZDM

W poniedziałek rano plac obserwował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Niektórzy kierowcy są zaskoczeni zmianami i trochę się gubią. Mimo wszystko ruch odbywa się płynnie. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest nawet lepiej niż zazwyczaj o tej porze - stwierdził Węgrzynowicz.

Pojawiły się znaki zakazu, wygrodzenia oraz wyznaczono żółte linie informujące o zmianach w organizacji ruchu. - Na części ulicy Szpitalnej jest już ściągana zewnętrzna warstwa nawierzchni - dodał nasz reporter.

"Punkt spotkań i spędzania wolnego czasu"

Na początku września ubiegłego roku drogowcy otworzyli koperty w przetargu na przebudowę placu Pięciu Rogów. Zgłosiło się sześć firm, wszystkie z ofertami poniżej kosztorysu przewidzianego przez miasto na 21,8 miliona złotych. Najmniej, bo niecałe 13 milionów, zaoferowała spółka Wod-Kan-Bruk z Łomnicy pod Żelechowem. Urzędnikom kwota wydała się zbyt niska, a firma nie przedstawiła właściwych referencji. Dlatego przebudowę placu powierzono firmie Strabag za 14,75 miliona złotych.

Projekt nowego placu przygotowała pracownia WXCA i architekt Michał Kempiński. Ma on się stać "punktem spotkań i spędzania wolnego czasu". "Plac będzie jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy" - zapowiadali drogowcy we wcześniejszych komunikatach.

Co jeszcze się zmieni? Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Przybędzie też drzew liściastych, pojawią się fontanny i woda. "Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne pastorały" - podawał ZDM.

Zamiast parkingu, drzewa i ławki

Oprócz przebudowy placu, metamorfozę przejdą też ulica Szpitalna (do Górskiego) i Krucza (do Alej Jerozolimskich). Mają one zyskać nową nawierzchnię jezdni i chodnika, który zostanie poszerzony, aby pomieścić duży ruch pieszy. Przebudowa czeka również placyk na osi Kruczej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Widok. Jak informował ZDM, zamiast "chaotycznego" parkingu dla kilkunastu aut znajdą się tu drzewa i ławki.

Projekt będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekrojowi jezdni.

