Blokują ulice, bo są zawiedzeni wynikami szczytu klimatycznego. "Trzy dekady bezczynności"

Młodzi zaczęli zbierać się przed pomnikiem Jazdy Polskiej i na Polu Mokotowskim około godziny 11.25. Po godzinie 12.30 ruszyli Trasą Łazienkowską przed Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy Wawelskiej 52/54. Tam planowany jest postój. Następnie przejdą Wawelską, Grójecką i Towarową do ronda Daszyńskiego.

"3 dekady bezczynności"

" Cop-26 właśnie się zakończył. Greenwashingu nie brakowało, ale działań, które są nam teraz niezbędne, wciąż brak. Przywódcy muszą w końcu zrozumieć, że zgodnie ze spekulacjami ekspertów czas nam się kończy i kolejnych 30 lat nie będzie. Właśnie dlatego już w ten piątek 19 listopada odbędzie się warszawskie podsumowanie ogólnoświatowej mobilizacji Fridays For Future pod hasłem '3 dekady bezczynności'. Wyjdźmy na ulicę i pokażmy, że nie ma w nas zgody na kolejne trzy dekady braku działań ze strony osób rządzących" - ogłosił kilka dni temu na swoim Facebooku Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Na zapowiedź wydarzenia zareagowało ponad 700 osób, a 230 z nich zadeklarowało swoją obecność w piątek. "Wyjdziemy na ulice, żeby pokazać biernym politykom i polityczkom, że ignorowanie tak potężnego problemu, jakim jest kryzys klimatyczny jest niedopuszczalne. Ile jeszcze szczytów klimatycznych musi minąć? Nasza planeta nie może czekać! MY nie będziemy czekać! Czas działać" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Utrudnienia

"Z kolei na drugim odcinku przemarszu, od ulicy Wawelskiej do ronda Daszyńskiego, objazdy będą dla linii: 127, 157, 158, 159, 167, 182, 187, 191, 517, 521 i 523. Nie będzie za to wyłączony ruch tramwajowy na ulicy Grójeckiej. Planowane są jedynie chwilowe utrudnienia na skrzyżowaniu z ulicą Filtrową i podczas przejścia przez plac Zawiszy, gdzie ruch zostanie na krótko wstrzymany we wszystkich kierunkach" - czytamy w komunikacie Warszawskiego Transportu Publicznego.